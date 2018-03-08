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大学生创业团队“厨小先”创业一个月成为广州大学城外卖销量冠军

2018-03-08 18:22 来源：南方网 郭嘉懿 冯小尔 吴梓昊 郭宇欣
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    在广州大学城打开某外卖App，附近商家中综合排序第一的是一个月售达一万多单的商家——“厨小先”。然而，去年9月前，这个品牌还只存在于纸面上。更令人惊叹的是，它的团队成员大部分都是大学生，是一个货真价实的大学生创业团队。

    2017年7月，厨小先创业团队的初创成员在原来的餐饮项目中遇到了瓶颈，在思考如何转型以及如何在餐饮行业寻求突破后，他们快速组建新的团队，只用了一个月的时间就完成了确定方案到筹备上线的整个过程。上线一个月内，厨小先成为了广州大学城外卖销量冠军，之后更因其突出的成绩成为美团在全国推广的案例。在外人看来，这一切来得如此顺利，但对于这一群坚信“年轻就是无限”的年轻人来说，如今取得的成绩绝非一日之功。

    永葆热情，是因为有一颗不怕吃苦的心

    和许多大学生创业团队一样，厨小先团队大部分是90后，平均年龄为24岁，热情洋溢，活力无限是他们的名片。团队初创成员项宝莹表示，因为大家都是好玩的年轻人，平日里办公室的氛围非常活跃，大家关系也很好，自然就容易团结起来。“团队中也有许多没有或缺乏创业经验的，但他们都非常愿意吃苦，愿意学习，这一点是我非常欣赏的。”

    在公司初创期，发展尚不稳定，每天都总会出现大大小小的问题，加班便也成了家常便饭。那个时候，成员们总是会在下班后自觉留下来，总结当天的问题，一起讨论解决方法。在后厨人手不足时，许多办公室的小伙伴更会主动前去帮忙，做起一线的工作。时刻保持热情的他们，不怕吃苦，齐心协力，才让厨小先在高校市场中站稳了脚跟。

编辑： 唐巧燕
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