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“国民媳妇”海清正式代言在线教育产品 学霸君1对1迎来首席家长

2018-03-07 10:10 来源：南方网
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　　国内领先的中小学智能化教育公司学霸君日前宣布，其旗下在线教育品牌——学霸君1对1正式签约实力派明星海清为品牌代言人,这也是“国民媳妇”海清首次涉足在线教育领域合作。

　　海清不仅仅是一名实力派演员,更是一位“超级学霸”,当年曾以文化课第一名的高考成绩考入北京电影学院。除了在演艺生涯上获得了巨大成就,回归家庭的她,身为母亲,对于孩子的家庭教育也有着自己的独到⻅解和看法。自 2015 年受任联合国妇女署亲善大使起,海清一直从本心、行公益,正是基于这些多重的身份与特质,学霸君1对1将代言锁定了海清。

　　作为演员,海清对于剧本的选择有着严格的标准,塑造出众多正能量的角色。在选择品牌代言合作时,她同样也十分慎重。这次以“学霸君1对1首席家⻓”的身份成为品牌代言人,正是出于学霸君1对1辅导模式的认可。

　　对于自己的代言品牌,海清从来都不马虎,在亲身体验学霸君1对1教学流程及详细了解用户的辅导反馈后,海清本人表示:“我一直以来都十分关注教育,在中国各个地区教育资源分配不均的现象是确实存在的,而学霸君1对1借由互联⺴在线辅导的全新手段,让优质的教育资源覆盖全国,真的是太棒了!”

　　自2012 年创立至今,学霸君一直践行以技术改变教育初心，旗下先后推出国内首款拍照答疑软件——学霸君APP，首个人工智能教育系统——AI学智慧教育平台，以及中小学在线辅导平台——学霸君1对1。目前，学霸君拥有超过9000万用户，成为国内领先的中小学智能化教育企业。

　　在前期海量相关用户积累的基础上，学霸君1对1从上线以来,业务发展突飞猛进，经过一年多时间，现已成为国内中小学在线1对1辅导的领军品牌。

　　与以往的中小学1对1辅导类产品相比,无论硬件设施,还是教学内容和环节设置,学霸君1对1都十分注重带给用户超越线下授课的课程体验,通过科技感十足的硬件设备、课程切片与关卡式教学、阵容强大的师资团队和服务团队、业内独创的 360 度学情报告等等,实现为用户量身定制学习方案,通过个性化的辅导帮助学员提升学习效率。

　　最值得关注的是,为了帮助用户达到“有效率提高成绩”的学习效果,学霸君1对1开拓性地将互联⺴大数据应用到教研与教学中,使学习真正做到“有据可依”,也使提分真正做到“有迹可循”。

　　“让每个家庭为他们的孩子感到骄傲”是学霸君1对1一直坚持的使命,海清作为“首席家⻓”的加盟,也是对产品最好的监督。相信通过科技的手段,优质的教师资源和科学的学习方法，学霸君1对1将持续给广大家⻓、学生提供更好的产品和服务。

编辑： 唐巧燕
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