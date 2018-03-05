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家长注意啦！陪伴孩子时玩手机，这是一种“冷暴力”

2018-03-05 10:22 来源：南方网
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现在的“低头族”越来越多，走在大街上，随时随地都能看见翻看手机的行人。相信许多家长也是“低头族”的一员，甚至是“手机重度依赖症患者”。然而，家长过度沉溺于手机等电子产品，会减少与孩子的良性沟通和互动时间，从而引发孩子的一系列行为问题，让孩子变得过度敏感、性急、多动、爱抱怨等。既然在陪伴孩子时玩手机是一种“冷暴力”，那么，还请家长放下手机，专心陪伴孩子，用心享受美好的亲子时光。

在刚刚过去的2017年，美国密歇根大学和伊利诺伊州立大学的一篇研究报告被认为是对父母来说最重要的研究成果。

该研究发现，父母在家庭时间中看手机和平板电脑越多，孩子越容易出现行为问题，如过度敏感、性急、多动、爱抱怨等。

这一研究成果让“朋友圈”炸开了锅。被认为“已成为人体器官之一”的智能手机，早就让人们进入读屏时代———刷“朋友圈”、看视频、聊微信，“手不离机”成生活常态.

大部分家长也坦言，回家后虽然号称在陪孩子，但手机或者平板电脑不离手，几乎每隔几分钟就想去“刷”一下朋友圈。

我们是否低估了智能手机为代表的“外来入侵者”对传统家庭和亲子关系的冲击？又该如何平衡两者间的关系呢？

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编辑： 唐巧燕
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