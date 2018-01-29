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南方网> 教育>教育快讯

14所地方高校冲进学科榜首

2018-01-29 10:57 来源：中国青年网
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　　前不久，教育部学位与研究生教育发展中心公布了全国第四轮学科评估结果。14所地方高校表现卓越，其特色优势学科与著名的综合类高校并驾齐驱，同列A+。

　　据介绍，与以往的学科评估不同的是，本轮评估首次采用百分位“分档”方式，不公布得分、不公布名次，不强调单位间精细分数差异和名次前后，将前70%的学科分为9档，其中，前2%（或前两名）为A+。

　　其中，上海中医药大学位列A+的学科最多，有3个：上海中医药大学的中医学和中西医结合两个学科都是与北京中医药大学并列A+，而在中药学这个学科，上海中医药大学和黑龙江中医药大学两所地方高校并列A+。

　　南京林业大学和中国美术学院都有两个A+学科：南京林业大学的林业工程与东北林业大学并列A+，南京林业大学的林学与北京林业大学并列A+；中国美术学院的美术学与中央美术学院并列A+，设计学则与清华大学并列A+。

　　还有11所地方高校分别拥有1个A+学科：云南大学的民族学与中央民族大学并列A+；上海体育学院的体育学与北京体育大学并列A+；华南师范大学的心理学与北京大学和北京师范大学并列A+；西北大学的考古学与北京大学并列A+；南京信息工程大学的大气科学与北京大学并列A+；西南石油大学的石油与天然气工程与中国石油大学并列A+；上海海洋大学的水产与中国海洋大学并列A+；天津工业大学的纺织科学与工程与东华大学并列A+；南京医科大学的公共卫生与预防医学与华中科技大学并列A+；上海音乐学院的音乐与舞蹈学与中央音乐学院并列A+；黑龙江中医药大学的中药学与上海中医药大学并列A+。

　　据悉，这些地方高校的学科之所以位列A+，或是因为办学历史悠久，或是有行业背景做依托，或是定位准确，集中发力。有教育界人士评价：特色，才是生存之本。

　　据介绍，本轮学科评估于2016年4月启动，在95个一级学科范围内开展（不含军事学门类等16个学科），共有513个单位的7449个学科参评。

编辑： 唐巧燕
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