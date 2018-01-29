南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>教育快讯

最伤孩子的十句话，期末考试后，请父母嘴下留情！

2018-01-29 10:42 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

现在大多数学校的期末考试已经结束了，面对孩子的成绩，你会是一个怎样的家长呢？很多家长特别重视复习阶段，却往往忽视了成绩出来的阶段。父母都是望子成龙，为了孩子有个好未来，不断督促他进步，可一句好话能让孩子重拾信心，一句不好的话却能让孩子陷入自卑。

“爱之深，责之切”，父母有些话一旦说出口，就像锋利的刀子，伤害着孩子。

最伤孩子心的十句话，提醒父母们嘴下留情，不要再用语言伤孩子的心。同时告诉父母，应该对孩子说什么，以及父母应该怎样从正面的、积极的角度审视孩子、激励孩子。

-1-

最戳孩子的10句话

✎1. 你怎么这么笨！

当别人说你笨的时候，是什么感觉？

失落、窘迫、愤怒……

这些在孩子身上，不会减少，只会放大。

孩子的承受和判断能力都没有完善，很容易被别人的话所影响。

对孩子要多点耐心和信心，可以换成：

错了没关系，再试几次一定会成功的；做到这样已经很不容易了呢！

✎2. 哭什么哭，你还有脸哭？

“哭什么哭，再哭我打你了！”

“你看看别人，谁像你这么爱哭！”

“哭有什么用.....”

有些爸妈一听孩子哭，就心烦意乱立马阻止，尤其一些男孩的父母认为，男孩子哭缺少男子汉气质，坚决不允许孩子哭，甚至告诉孩子哭很丢脸。

孩子委屈时，哭可以缓解情绪。

孩子年龄小，不懂得如何调节情绪，想哭就让他哭会吧。

父母可以耐心等孩子哭完后再跟他讲道理，请注意别在孩子哭的兴头上讲，因为这时候孩子听不进去；

也别为了不让孩子哭而妥协，这会让孩子以后拿哭做杀手锏来达到目的。

1 2 3 ... 6 下一页

编辑： 唐巧燕
相关新闻
教育快讯

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
省总工会出台基层工会经费收支管理实施细…
广东省十三届人大一次会议召开第二次全体…
马兴瑞参加省十三届人大一次会议湛江茂名…
四部门负责人回应热点问题：今年将划定全…
斯柯达柯珞克内饰_新闻头条_南方网
围观！南方号“晒出”惠州五县区2017年成…
省委常委会召开会议 传达学习习近平总书记…
《黄河大合唱》被恶搞岂止令人愤怒_南方原…
更快！更多！更近！省人大代表热议湛江交…
秋裤预警！广东低至零下5℃！即日起广东全…
推荐

好消息！下月起将有8大便民举措！

这首歌都被恶搞，视频传出网友都怒了！

小学神考题：船上26只绵羊，10只山羊，船长几岁？网评亮了

广东又下雪！最低-5℃！这8个地方已启动寒冷红色预警！

710岁！广东最老的菩提树原来隐居在这个地方！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235