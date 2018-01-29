最伤孩子的十句话，期末考试后，请父母嘴下留情！

“爱之深，责之切”，父母有些话一旦说出口，就像锋利的刀子，伤害着孩子。

现在大多数学校的期末考试已经结束了，面对孩子的成绩，你会是一个怎样的家长呢？很多家长特别重视复习阶段，却往往忽视了成绩出来的阶段。父母都是望子成龙，为了孩子有个好未来，不断督促他进步，可一句好话能让孩子重拾信心，一句不好的话却能让孩子陷入自卑。

“爱之深，责之切”，父母有些话一旦说出口，就像锋利的刀子，伤害着孩子。

最伤孩子心的十句话，提醒父母们嘴下留情，不要再用语言伤孩子的心。同时告诉父母，应该对孩子说什么，以及父母应该怎样从正面的、积极的角度审视孩子、激励孩子。

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最戳孩子的10句话

✎1. 你怎么这么笨！

当别人说你笨的时候，是什么感觉？

失落、窘迫、愤怒……

这些在孩子身上，不会减少，只会放大。

孩子的承受和判断能力都没有完善，很容易被别人的话所影响。

对孩子要多点耐心和信心，可以换成：

错了没关系，再试几次一定会成功的；做到这样已经很不容易了呢！

✎2. 哭什么哭，你还有脸哭？

“哭什么哭，再哭我打你了！”

“你看看别人，谁像你这么爱哭！”

“哭有什么用.....”

有些爸妈一听孩子哭，就心烦意乱立马阻止，尤其一些男孩的父母认为，男孩子哭缺少男子汉气质，坚决不允许孩子哭，甚至告诉孩子哭很丢脸。

孩子委屈时，哭可以缓解情绪。

孩子年龄小，不懂得如何调节情绪，想哭就让他哭会吧。

父母可以耐心等孩子哭完后再跟他讲道理，请注意别在孩子哭的兴头上讲，因为这时候孩子听不进去；

也别为了不让孩子哭而妥协，这会让孩子以后拿哭做杀手锏来达到目的。