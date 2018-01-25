粤韵唐诗：有声诗画传承广府情怀

岭南文化推广大咖与现场观众一起穿越时空，用粤语探寻唐诗的岭南意境，表达广府文化情怀。

1月23日，广州IFC在[M空间]举办“粤韵唐诗——悦读唐诗里的广府情怀”公益文化沙龙。岭南文化推广大咖与现场观众一起穿越时空，用粤语探寻唐诗的岭南意境，表达广府文化情怀。

粤韵唐诗，有声诗画表达广府情怀

粤语作为中国七大方言之一，发源于古代中原雅言，具有完整的九声六调，较完美地保留古汉语的特征。而古代诗人较多都是用古汉语来吟诗作赋，所以有些诗词用粤语朗读更为押韵。为了让这一铿锵妙音得以传承与推广，自2018年1月15日起在广州IFC[M空间]举办“粤韵唐诗——悦读唐诗里的广府情怀”文化展，一个古香古色、意境悠远、韵律萦耳的诗画世界将呈现在观众的眼前。

展览中，唐诗结合画作，意境古朴；二维码里蕴藏的有声诵读，用粤语的方式讲述着一个又一个的诗人情怀，带来余音绕梁的铿锵妙音。此次公益展览以古韵与科技相结合为广府文化的普及推广，提供了一次新的平台和尝试。

悦读唐诗，粤语沙龙分享岭南文化

1月23日晚，一场结合展览主题的文化沙龙将在广州IFC[M空间]举办。沙龙融合现代有声文本《粤韵唐诗》编著团队，邀请跨界传媒人、羊城网创办者、广府文化年轻一代的代表人物劳震宇；著名词作家、音乐制作人、策划人、广州本土文化推广名人梁天山；作曲家、歌手、音乐制作人陈辉权共同分享《粤韵唐诗》里的广府情怀与故事，并特约土生土长的西关仔、中央人民广播电台节目主持人、粤文化推广代表陈健光主持。

劳震宇先生作为跨界传媒人，也是《粤韵唐诗》这本书的发起者和编著者，分享了创作《粤韵唐诗》的心得与体会，同时作为“互联网之中最懂粤文化，粤文化之中最懂互联网”的跨界传媒人，劳震宇先生也分享了他对粤文化在年轻人群中年轻化的推广的策略与方法。年轻、开放、玩味的姿态，处处彰显着一个深爱粤文化的灵魂。

词作家、音乐制作人梁天山先生，从粤语诵读技巧的角度，分享了用粤语诵读唐诗的特点与技巧，有别于汉语言发音，粤语的九声六调在唐诗诵读中更具音律的美感，精准技巧的分享，现场演示的示范，让梁天山先生的分享充满了知识性与趣味性。

陈辉权先生同时作为《粤韵唐诗》这本有声书籍的朗诵者，现场将朗诵多首唐诗，还将父女同台，现场演绎根据唐诗谱写的粤语歌曲，天籁妙音绕梁三日。

同时，沙龙分享过程中，现场互动连连，台上嘉宾与现场热爱粤语文化观众一同，互动探究唐诗的古韵，并现场互动教学，体会粤语诵读唐诗的妙音妙趣。

现场观众互动

此次活动还有广州IFC国金天地、羊城网、华夏之声、南方出版传媒、新世纪出社的共同参加与支持。无论是前期粤文化展的静态展示，还是文化沙龙里的动态演绎，以及公益组织的公益倡导与宣传，除了带给现代人古诗文化的熏陶与洗礼，还为他们提供了一个新的解读粤语之美的方式，因而深受现场观众的欢迎与热捧，这也深刻证明，粤文化的推广与发展，有着巨大的群众基数，而广州IFC在未来也将为推广粤文化提供更多的机会和更广的平台，共同致力于粤文化的发展。