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开启智慧新征程 澳专教育集团中国区总部正式落户于广州

2018-01-25 12:20 来源：南方网
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　　18号下午，由澳专教育集团主办，澳洲文化协会、 澳洲悉尼国际学院 、澳洲英语村、AES专业教育移民(澳洲)服务有限公司协办的“澳专教育集团中国招商发布会”在广州花园酒店举行。会上，同时公布了澳专国际教育咨询（广州）有限公司中国总部正式成立的喜讯。据了解，这是澳专教育集团紧接于去年10月在中山澳洲英语村成立之后的又一重大的版图布局。

（澳专教育集团主席郭玮旺与澳专教育集团广州总部总经理李静仪进行揭牌仪式）

　　发布会上，澳专教育创办人之一，澳专教育集团的主席郭玮旺博士以及广州总部总经理李静仪分别作了演讲。集团主席郭玮旺隆重介绍了澳洲著名的澳专教育集团团队，以及《2018年澳专教育集团全面进军中国的策略》的主题演讲。澳专教育集团广州总部总经理李静仪会上也为大家介绍了《澳专中国的加盟合作方案》。

（澳专教育集团创始人郭玮旺主席）

　　郭主席说“澳洲在近年来国际教育产业发展迅猛，赢得了“教育出口大国”的美誉，受欢迎程度在世界总体排名第3，也是许多国家学生首选的留学目的地之一。澳大利亚通过政府立法与政策推进国际教育，通过国际组织与机构推动国际教育的发展，建立完善的国际教育质量保障体系，在教育服务市场上占良好的竞争优势”。

　　随着社会的发展和教育教学的改革，国际教育的深入开展是经济全球化的必然，是社会发展的必然。澳专教育以精心打造的顶尖教育产品，汲取西方发达国家的教育经验，无缝对接全国最优质的教学资源，与传统的教育相比，可更好地满足学生、家长对更好教学资源的需求，未来发展前景广阔。

（澳专教育集团团队合影）

　　就目前集团设立广州的分部，主要的功能和作用有哪些？郭玮旺说，“我国的教育产业也正在高峰发展期，投资环境仍需不断的加强与完善。那么，中国是个人口大国，在教育的资源方面肯定是供应不求，市场潜力非常巨大。我们在广东的中山与佛山区都设有分公司，主要帮助广大需要留学移民的群众进行咨询与报名服务。广州方面主要以招商、机构加盟为主。同时，为客户提供专业的澳大利亚移民、留学、投资、置业咨询服务。给广州市民带来更优质的教育资源与圆梦路径。”

编辑： 唐巧燕
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