老师，想要问问你敢不敢，这样布置寒假作业

一转眼，寒假就要到了。大家是不是已经开始小激动了呢？老师们却开始为布置寒假作业发愁了。

一转眼，寒假就要到了。大家是不是已经开始小激动了呢？老师们却开始为布置寒假作业发愁了。

你想给学生们布置怎样的寒假作业？老师，想要问问你敢不敢，给学生们布置一些大开脑洞的作业、不走寻常路的作业、考验想象力的作业？

我们该怎么布置、怎么设计呢？

什么样的作业更有益于孩子们知识巩固呢，什么样的作业能摆脱枯燥让学生都欢迎呢？

别担心，这个寒假，中教君给各位老师来支招！这些寒假作业，款款有亮点，帮您给孩子布置一些既好玩又“烧脑”的假期作业。

妙趣横生的寒假作业，诠释出寓教于乐

成都泡桐树学校——小小美食家

一提到成都，就想到美食。这不，成都市泡桐树学校给学生布置的寒假作业就是让学生去品尝美食，孩子们用步行的方式游览大街小巷，逛庙会，品味名小吃，了解名小吃的历史由来和故事，了解小吃的歌曲和童谣，品味三国文化和民族文化。同时，用照片记录下行踪和尝过的小吃，做成一张成都美食小报。

广州东风东路小学——酷炫职业体验官

在一份名为“童心看职业寒假实践活动”的清单中，学生们需要通过人物采访、“影子观察员”、阅读了解等方式走近这份职业。

东风东路小学的孩子们准备去体验各种职业：医生，警察，老师……通过职业工作照，美术作品，甚至一些流行的视频制作手机软件来和大家分享对这份职业的体会。

南京力学小学——玩转“拼图”新世界

力学小学的寒假作业是一个有趣的“拼图记录卡”，包括“每日一读”“每日一话”“每日一练”“每日一动”“每日一画”“每日一背”“每日一唱”“每日一听”……

涵盖了语数外音体美各个学科，孩子们依照自己的兴趣每天选择三项内容，自由选择自己的寒假生活，同时还要自评心情，非常萌萌哒。

湖北武昌实验小学——自荐作业绘制小温馨

在放假前，武昌实验小学的老师收到了部分学生递交上来的“自荐作业”。根据学生们的需求，布置了诸如“每天跳绳”、“过年和爸爸妈妈拍一张全家福”、“发现家中的红色元素”等寒假作业。学生自荐必须遵循两个原则：一是不布置任何重复、机械抄写的书面作业；二是鼓励学生自荐喜欢做的作业，供老师参考。

在收集上来的“自荐作业”里，有“采集落叶做成标本”、“自己动手做一盏花灯”、“编5道谜语给爸妈猜”、“自己动手包饺子”、“自己写一副春联贴在家门上”、“到图书馆看一本书”、“学会下象棋”、“每天做一件家务事”、“跟爸妈一起走访5位亲友”、“自己动手做一道年夜菜”……非常的有特色。