南洋理工学院发布2017届毕业生就业质量年报

日前，广州南洋理工职业学院发布了2017届毕业生就业质量年度报告。报告显示，该校2017届毕业生初次就业率高达97.75%，九成以上毕业生薪酬集中在2001-5000元区间，68人选择自主创业，占总体就业率1.85%，逐年稳步提高的毕业生自主创业人数成为一大亮点。

日前，广州南洋理工职业学院发布了2017届毕业生就业质量年度报告。报告显示，该校2017届毕业生初次就业率高达97.75%，九成以上毕业生薪酬集中在2001-5000元区间，68人选择自主创业，占总体就业率1.85%，逐年稳步提高的毕业生自主创业人数成为一大亮点。

初次就业率:高达97.75%

据统计，南洋理工学院共有2017届毕业生3675人（含不参加就业学生38人），截至2017年11月，初次就业率为97.75%，最终就业率达99.95%。

就业地区：主要流向珠三角

南洋理工学院2017届毕业生直接就业3637人，主要流向地区为广州、深圳、东莞、佛山等珠三角地区，占72%，广东省外就业仅占3%。地域经济发展水平和职业发展机会成为影响毕业生选择就业地域的重要因素。

就业单位性质分布：90%选择灵活就业

南洋理工2017届直接就业毕业生中，有90.27%进入三资、民营等企业灵活就业，2.38%进入教育科研及其它事业单位就业，3.78%进入国有企业就业，政府机关及应征入伍占1.72%，自主创业1.85%。数据显示，该校毕业生大多以灵活就业为主，自主创业的比例有所提高。

就业行业：建筑业、制造业等最“吃香”

根据报告，2017年该校毕业生就业领域分布行业排名靠前的分别是：建筑与房地产、制造业、商务服务业、计算机服务业以及纺织与服装行业。五大行业的就业比例达70.36%，与该校专业设置情况大体相符。

就业工资：九成以上集中在2001-5000元区间

报告显示，该校2017届毕业生的平均薪酬约为2973元，比上年增长约200元。其中，薪酬5000元/月以上的毕业生比例占3.31%，93.94%的毕业生月薪在 2000-5000元之间。总体来说，该校毕业生就业薪酬基本满足个人薪酬期望值。

自主创业：“三创”培训初显成效

每年毕业生中，选择自主创业的也大有人在。根据省教育厅发布的《2017年广东省高校毕业生就业质量年度报告》显示，全省专科毕业生自主创业人数为 680人，占专科毕业生数的 0.26%。南洋理工学院2017届毕业生中自主创业人数为68人，占学校毕业生就业总数的1.85%。创业人数占全省专科毕业生自主创业数的10%，创业比例高出全省平均水平1.59%。

选择自主创业的毕业生人数较往年有所提升，与该校近年来重视大学生创业教育密不可分。据介绍，该校于2014年成立了大学生创新创业实践中心，2015年申报广州市从化区创新创业示范基地并顺利通过评审，2016成功申报广州市创新创业示范基地，2017年成立了创新创业教育教研室，为创新创业教育普及打下了良好的基础。

2017年，该校组织了270位学生参加SYB创业培训，并全部通过考核取得证书。除此以外，该校还通过开展创新创业创意系统培训、组织学生申报创新创业项目等方式，培养大学生的创新精神、创业意识和创新创业能力。