各地加大招才力度 个别省份却“招不来留不住”

上门去招人、租房有补贴、落户开绿灯、创业有支持，随着新年和求职旺季的到来，各个城市纷纷推出诱惑力十足的招才计划，“抢才大战”渐入白热化。近日，记者赴多地调研发现，很多城市能够在招才的同时，做好人才规划和配套工作，为人才发挥作用提供良好的软环境，但仍有个别省份因规划难以落实、工作力度不够，陷入了“招不来留不住”的尴尬境地。

上门去招人、租房有补贴、落户开绿灯、创业有支持，随着新年和求职旺季的到来，各个城市纷纷推出诱惑力十足的招才计划，“抢才大战”渐入白热化。近日，记者赴多地调研发现，很多城市能够在招才的同时，做好人才规划和配套工作，为人才发挥作用提供良好的软环境，但仍有个别省份因规划难以落实、工作力度不够，陷入了“招不来留不住”的尴尬境地。

招才

点赞：设招才局、做专项计划，多地抢才构筑金字塔

反思：体制不活、批手续拖半年，个别地区引才不力

“2017年前三个季度，留汉大学生人数已经超过20.5万人，是去年的两倍；落户人数13万人，较2016年增长了6倍！”拿到统计数据，湖北武汉市招才局协调推进部部长石柏林长舒了一口气，去年18万大学生留汉的目标提前超额完成。

大学生留汉是武汉人才战略的一部分。2017年4月，武汉成立招才局，实行“虚拟机构、实体运行”，与市委人才工作领导小组办公室合署办公。将招才引智作为“一把手工程”推进，创造性地提出“大学+”发展模式，强势加入全国各大城市的“抢才大战”。“我们把全市的人才项目、人才资金、人才政策都整合在一起，打造了一个真正的人才之家。”武汉市招才局招才引智工作部部长王凤介绍。

在武汉构筑的人才“金字塔”中，百万大学生是“塔基”部分，同属“塔基”的还有分布在各个行业的工匠。三项资智聚汉工程则强化“塔身”，力争每年引进200名海外高层次人才，举办各个高校校友资智回汉专场会。为做高做精“塔尖”，武汉推出“城市合伙人”计划，力争每年至少引进两名诺贝尔奖得主、20名外籍外地院士和一批商界领袖。

福建厦门市也推出重磅纳贤计划。近年来，先后实施“双百计划”“海纳百川”人才政策体系等政策，引进海外高层次人才和各产业急需紧缺人才超过6000人。“人才‘金字塔’的顶端领军型人才有了，我们更加重视底部支撑人才。”厦门市委组织部人才工作局副局长卢寿荣介绍。2017年下半年以来，厦门市组织、人社等部门分别组织生物医药、软件信息、集成电路等企业前往北京、上海等高校云集城市“招贤纳士”，累计达成就业意向近2000人次。

与东部和中部不同，日前，记者从西北某省一次会议上获悉，当地每万人拥有科技人员15.7人，远低于全国平均水平，近十年流出的高级职称人才超千人，而引进却不足百人。据有关部门负责人介绍，体制机制不活和流动不畅阻碍了人才的引进，有的主管部门下个计划、批个手续一拖就是半年，用人单位选好的人因为“拖不起”“等不及”“耗不住”而没有引进来。

用才

点赞：吸引智力、资本等要素集聚，优化创新创业软环境

反思：优惠政策“只接天线、不接地气”，落实不力

自2017年初武汉提出“校友经济”以来，已有5000多名校友重回武汉，带来巨量投资。“改革开放以来，武汉培育了300多万大学毕业生，他们是武汉发展的‘金矿’。”武汉市委书记陈一新说。2017年7月，武汉成立了科技成果转化局，邀请首批12名院士组成专家顾问团，助力在汉高校和科研院所成果转化。

“让院士成为地方党委政府的‘顾问团’，把院士‘才富’变成武汉财富，把院士科技成果变成武汉发展成果。”陈一新提出，今后两到三年内，武汉要力争汇集创投基金5000亿元以上，实现80%的在汉高校科研院所科研成果就地转化。在中国工程院院士李德仁看来，目前武汉集聚了人才、资本、智力、管理等各种优势要素，都是引领未来发展的关键。

“厦门对于我而言，是一个完全陌生的城市，刚到那会曾经犹豫过。”而经过实地考察、体验后，厦门生物医药港艾德生物公司的冯凡逐渐打消了顾虑，“公司的发展平台和企业文化，厦门对人才的重视，让我最终下定决心扎根下来。”该企业所在的厦门生物医药港是厦门市重点打造的人才聚集示范区，短短几年汇聚了3000余名生物医药类人才，去年获批的国家3类医疗器械产品占全国新获批总数的8.93%。

光有好政策也不行，衔接不够、落实不力都会成为发展的掣肘。2010年以来，西北某省下发相关文件近20个，省直部门文件30多个，一些政策措施由于“只接天线，不接地气”，缺乏操作性甚至相互掣肘。受“条条管理”影响，还出现了部门制定的政策有人督促落实、个别省上出台的政策反而落不实的情况。一些企事业单位反映，被称为“黄金三十条”的支持科技创新若干意见落实得很不好，还不如“生铁一块”。

留才

点赞：住房、落户等多项优惠政策，减少人才后顾之忧

反思：高层次人才频频被挖，个别领导却不当回事

坐拥89所高校、95家科研院所，近106万在校大学生，武汉是全国三大智力资源密集区之一。然而近年来“孔雀东南飞”成为武汉的心病，每年30多万大学毕业生中，超过2/3流向外地。据武汉市人社局的统计，同是教育大省的广东和浙江，2015年毕业生留在本省的比例分别高达85%和80%；而武汉还不足五成。

去年10月，武汉市放开大学生落户限制，提出大学毕业生年龄不满40周岁，凭毕业证即可申请登记武汉市常住户口，硕士研究生、博士研究生不受年龄限制。随后，武汉又出台大学毕业生保障性住房管理办法，提出未来五年将建设和筹集250万平方米以上大学毕业生保障性住房，争取让更多留汉大学毕业生以低于市场价20%的价格买到安居房，以低于市场价20%的价格租到租赁房。

统计显示，党的十九大以来，平均每天有2000多名大学毕业生落户武汉。“百万大学生留汉工程”是人才战略，更是人口战略。陈一新说：“100万是什么概念？武汉目前人口1076万，也就是说，武汉五年内人口优化10%。”

人才不仅要引得进，还要留得住。为此，厦门市围绕落户、生活补贴、人才公寓等推出一系列政策措施。去年7月，厦门市出台人才新政45条，针对新引进落户的毕业生，按硕士每人3万元、博士每人5万元给予生活补贴，目前已全面接受受理，全程网办，直接发至个人账户。

出台政策并不难，难的是落实到位。西北某省早在2014年就颁布了《关于加快推进人才工作创新发展的意见》，提出“在领导班子和干部考核中，要加大人才工作考核权重”。但没有后续监督保障机制，难以付诸实施。据介绍，当地某知名大学一名副校长被东部高校挖走后，省委组织部同志打电话询问原因，没想到人家直言不讳地说“很愿意走”；其原单位领导不仅不惋惜，还很高兴终于“挤走”了一个人。当地一位专家建议，要真正落实人才政策，必须提高各类人才待遇，做好各项服务，让人才感到生活待遇放心、工作环境舒心、干事平台顺心。