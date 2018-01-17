南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 粤信用 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>教育快讯

各地加大招才力度 个别省份却“招不来留不住”

2018-01-17 11:02 来源：人民日报
字号减小 字号增大

 　　上门去招人、租房有补贴、落户开绿灯、创业有支持，随着新年和求职旺季的到来，各个城市纷纷推出诱惑力十足的招才计划，“抢才大战”渐入白热化。近日，记者赴多地调研发现，很多城市能够在招才的同时，做好人才规划和配套工作，为人才发挥作用提供良好的软环境，但仍有个别省份因规划难以落实、工作力度不够，陷入了“招不来留不住”的尴尬境地。

　　招才

　　点赞：设招才局、做专项计划，多地抢才构筑金字塔

　　反思：体制不活、批手续拖半年，个别地区引才不力

　　“2017年前三个季度，留汉大学生人数已经超过20.5万人，是去年的两倍；落户人数13万人，较2016年增长了6倍！”拿到统计数据，湖北武汉市招才局协调推进部部长石柏林长舒了一口气，去年18万大学生留汉的目标提前超额完成。

　　大学生留汉是武汉人才战略的一部分。2017年4月，武汉成立招才局，实行“虚拟机构、实体运行”，与市委人才工作领导小组办公室合署办公。将招才引智作为“一把手工程”推进，创造性地提出“大学+”发展模式，强势加入全国各大城市的“抢才大战”。“我们把全市的人才项目、人才资金、人才政策都整合在一起，打造了一个真正的人才之家。”武汉市招才局招才引智工作部部长王凤介绍。

　　在武汉构筑的人才“金字塔”中，百万大学生是“塔基”部分，同属“塔基”的还有分布在各个行业的工匠。三项资智聚汉工程则强化“塔身”，力争每年引进200名海外高层次人才，举办各个高校校友资智回汉专场会。为做高做精“塔尖”，武汉推出“城市合伙人”计划，力争每年至少引进两名诺贝尔奖得主、20名外籍外地院士和一批商界领袖。

　　福建厦门市也推出重磅纳贤计划。近年来，先后实施“双百计划”“海纳百川”人才政策体系等政策，引进海外高层次人才和各产业急需紧缺人才超过6000人。“人才‘金字塔’的顶端领军型人才有了，我们更加重视底部支撑人才。”厦门市委组织部人才工作局副局长卢寿荣介绍。2017年下半年以来，厦门市组织、人社等部门分别组织生物医药、软件信息、集成电路等企业前往北京、上海等高校云集城市“招贤纳士”，累计达成就业意向近2000人次。

　　与东部和中部不同，日前，记者从西北某省一次会议上获悉，当地每万人拥有科技人员15.7人，远低于全国平均水平，近十年流出的高级职称人才超千人，而引进却不足百人。据有关部门负责人介绍，体制机制不活和流动不畅阻碍了人才的引进，有的主管部门下个计划、批个手续一拖就是半年，用人单位选好的人因为“拖不起”“等不及”“耗不住”而没有引进来。

　　用才

　　点赞：吸引智力、资本等要素集聚，优化创新创业软环境

　　反思：优惠政策“只接天线、不接地气”，落实不力

　　自2017年初武汉提出“校友经济”以来，已有5000多名校友重回武汉，带来巨量投资。“改革开放以来，武汉培育了300多万大学毕业生，他们是武汉发展的‘金矿’。”武汉市委书记陈一新说。2017年7月，武汉成立了科技成果转化局，邀请首批12名院士组成专家顾问团，助力在汉高校和科研院所成果转化。

　　“让院士成为地方党委政府的‘顾问团’，把院士‘才富’变成武汉财富，把院士科技成果变成武汉发展成果。”陈一新提出，今后两到三年内，武汉要力争汇集创投基金5000亿元以上，实现80%的在汉高校科研院所科研成果就地转化。在中国工程院院士李德仁看来，目前武汉集聚了人才、资本、智力、管理等各种优势要素，都是引领未来发展的关键。

　　“厦门对于我而言，是一个完全陌生的城市，刚到那会曾经犹豫过。”而经过实地考察、体验后，厦门生物医药港艾德生物公司的冯凡逐渐打消了顾虑，“公司的发展平台和企业文化，厦门对人才的重视，让我最终下定决心扎根下来。”该企业所在的厦门生物医药港是厦门市重点打造的人才聚集示范区，短短几年汇聚了3000余名生物医药类人才，去年获批的国家3类医疗器械产品占全国新获批总数的8.93%。

　　光有好政策也不行，衔接不够、落实不力都会成为发展的掣肘。2010年以来，西北某省下发相关文件近20个，省直部门文件30多个，一些政策措施由于“只接天线，不接地气”，缺乏操作性甚至相互掣肘。受“条条管理”影响，还出现了部门制定的政策有人督促落实、个别省上出台的政策反而落不实的情况。一些企事业单位反映，被称为“黄金三十条”的支持科技创新若干意见落实得很不好，还不如“生铁一块”。

　　留才

　　点赞：住房、落户等多项优惠政策，减少人才后顾之忧

　　反思：高层次人才频频被挖，个别领导却不当回事

　　坐拥89所高校、95家科研院所，近106万在校大学生，武汉是全国三大智力资源密集区之一。然而近年来“孔雀东南飞”成为武汉的心病，每年30多万大学毕业生中，超过2/3流向外地。据武汉市人社局的统计，同是教育大省的广东和浙江，2015年毕业生留在本省的比例分别高达85%和80%；而武汉还不足五成。

　　去年10月，武汉市放开大学生落户限制，提出大学毕业生年龄不满40周岁，凭毕业证即可申请登记武汉市常住户口，硕士研究生、博士研究生不受年龄限制。随后，武汉又出台大学毕业生保障性住房管理办法，提出未来五年将建设和筹集250万平方米以上大学毕业生保障性住房，争取让更多留汉大学毕业生以低于市场价20%的价格买到安居房，以低于市场价20%的价格租到租赁房。

　　统计显示，党的十九大以来，平均每天有2000多名大学毕业生落户武汉。“百万大学生留汉工程”是人才战略，更是人口战略。陈一新说：“100万是什么概念？武汉目前人口1076万，也就是说，武汉五年内人口优化10%。”

　　人才不仅要引得进，还要留得住。为此，厦门市围绕落户、生活补贴、人才公寓等推出一系列政策措施。去年7月，厦门市出台人才新政45条，针对新引进落户的毕业生，按硕士每人3万元、博士每人5万元给予生活补贴，目前已全面接受受理，全程网办，直接发至个人账户。

　　出台政策并不难，难的是落实到位。西北某省早在2014年就颁布了《关于加快推进人才工作创新发展的意见》，提出“在领导班子和干部考核中，要加大人才工作考核权重”。但没有后续监督保障机制，难以付诸实施。据介绍，当地某知名大学一名副校长被东部高校挖走后，省委组织部同志打电话询问原因，没想到人家直言不讳地说“很愿意走”；其原单位领导不仅不惋惜，还很高兴终于“挤走”了一个人。当地一位专家建议，要真正落实人才政策，必须提高各类人才待遇，做好各项服务，让人才感到生活待遇放心、工作环境舒心、干事平台顺心。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
教育快讯

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
新飞度细节图_新闻头条_南方网
佛山一环创新圈战略规划发布 广佛中珠创新…
十九届中央纪委二次全会把全面从严治党引…
事关你的票子、房子、车子……2018年将有…
省委巡视组向8个单位党委反馈问题：有领导…
教育部发布高中新课标：古诗文背诵推荐增…
广州两条地铁延长线拿到"开工纸" 家住顺德…
省委常委会召开会议 传达学习贯彻习近平总…
除夕火车票今日开售 节前往这些方向尚有余…
快看，刚出炉的深圳政府工作报告透露今年…
推荐

逆天了！未来深圳的发展不得了

重磅！广深港高铁票价曝光！广州/深圳/东莞-香港超方便

广州的士费要听证涨价了！即使调价还是比网约车便宜

警惕！“超级细菌”正在迫近，我们将为无知付出代价

老太太高呼超市套路深！价格居然比网购还贵……

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235