合肥市包河区三校获市首批义务教育“新优质学校”称号

近日，合肥市召开第一批义务教育新优质学校总结大会，包河区金葡萄小学、淝河小学、六十一中三所学校荣获合肥市首批义务教育“新优质学校”称号。

新优质学校创建，不仅旨在提升学校的办学水平，更重要的是以全新的教育理念为指引，促进学生的全面可持续发展。各试点校在创建过程中，校园文化日趋浓厚，办学特色逐步显现，管理措施日益规范，教学质量稳步提高，学生综合素质不断提升，在科技创新、校园足球、阅读推广等方面，逐渐形成了各具特色的办学品牌。

合肥市金葡萄小学让乡村的孩子们享受与城区同等的优质教育资源，学生的精神面貌发生了很大的变化，共有600余人次在各级展演、比赛中获奖。学校在创建过程中形成了教师、学生、学校三位一体的协同发展，学校的知名度、美誉度得到了极大地提高，一所老百姓家门口的新优质学校已经形成，2015年10月德国总理默克尔到访并给予充分肯定。

合肥市淝河小学以“让师生享受幸福教育”为核心办学理念，以“健康·悦读”为重点项目，学校每年都举办传统阅读活动，营造良好的阅读氛围，促进每位师生的身心健康。同时学校结合外来务工子女占80%的实际，将家庭阅读和学校阅读结合起来，以学生带动家长阅读，营造良好的家庭阅读氛围。

合肥市第61中学，面对80%以上学生都是外来务工随迁人员子女的现状，做到不挑生源、保障适龄儿童100%“零障碍”入学。学校根据实际，提出“乐同”教育理念，悦纳儿童、发展儿童，让快乐童年成就幸福人生。依托合唱团，办好“四大节”，给每个孩子一个舞台，培养“乐学同进”的快乐少年，同时以“乐同”教育理念影响家庭教育，家校合育共促学生发展。

加大教育投入，强化教育保障。近年来，包河教育通过改革创新、重点项目引领，不断促进学校内涵发展，加大新优质学校创建在硬件建设方面的投入，安排专家为新优质学校创建提供方法指导与技术支持。与北京师范大学专家团队合作，积极开展学校文化建设。促进了学校个性品牌的创建。学校文化建设项目对新优质学校创建提供了理念层面的引领，取得了丰硕成果。包河区还先后成立了“艺体教师服务中心”“校外专家指导中心”“外籍教师服务中心”，吸纳外籍教师、校外专家、骨干教师为创建学校提供定向服务。（中安教育网）