农业科学成为华南理工大学第4个进入ESI千分之一学科

华南理工大学农业科学进入ESI全球前千分之一，成为学校第4个进入ESI全球前千分之一的学科。这一数量在全国高校中居第5位，在华南地区居首位。

1月12日，科睿唯安（Clarivate Analytics, 原汤森路透）发布了最新基本科学指标数据库ESI（Essential Science Indicators），数据显示，华南理工大学农业科学进入ESI全球前千分之一，成为学校第4个进入ESI全球前千分之一的学科。这一数量在全国高校中居第5位，在华南地区居首位。

华南理工大学农业科学在过去十年被ESI系统收入论文1331篇，累计被引用15977次，全球排名第78位。在2017年的9月份，华南理工大学农学也入围“双一流”学科建设名单。

农业科学进入ESI全球排名前千分之一

自2015年工程学首次进入ESI全球排名前千分之一以来，华南理工大学材料科学、化学、农业科学排名快速攀升，相继进入前千分之一行列，另有计算机科学、环境科学与生态学、临床医学3个学科进入前百分之一排名，总数达到9个，表明学校国际声誉和影响力不断提升，学校以工见长、理工结合的学科特色得到进一步彰显。这得益于学校近年来始终坚持以加快学术发展、提升学术水平为主线，以全面推进国家“双一流”、广东省“双高”建设为重点，以扎实推进广州国际校区、附属医院建设为抓手，不断深化内涵发展，努力强化学校特色，不断凸显学科建设龙头地位，全面带动了科学研究、队伍建设、人才培养、国际交流与合作的持续性发展，学校综合实力和整体办学水平实现新的飞跃。

在学校创建世界一流大学和一流学科目标的指引下，各相关学院紧密围绕国际学术前沿和国家重大需求，主动调整凝练学科方向，大力促进学科交叉融合，积极培育新的学科增长点。通过引育并举，汇聚了一批国际顶尖人才领军的高水平师资队伍，在国际知名期刊上发表高水平论文的数量不断增加，促使优势学科学术水平和国际影响力不断提升，有力助推学校进入ESI前千分之一和前百分之一学科数量不断增加。

华南理工大学农业科学主要涉及食品科学与工程、轻工技术与工程两个一级学科，食品科学与工程学院、轻工科学与工程学院作为学校农业科学ESI学科的主要贡献学院，近年来以提升学术论文质量为突破口，在研究生招生指标、人才引进、奖学金评定、职称晋升等方面重点向高质量成果倾斜，大力引导科研人员发表高水平论文，加速推动了农业科学进入ESI千分之一行列。