泰语教学改革与发展学术研讨会广外召开

1月8日，亚太地区泰语教学改革与发展国际学术研讨会在广东外语外贸大学北校区召开。

1月8日，亚太地区泰语教学改革与发展国际学术研讨会在广东外语外贸大学北校区召开。此次研讨会由广东外语外贸大学主办、广东外语外贸大学东方语言文化学院泰语系承办、中国非通用语教学研究会指导，旨在促进我国与泰国、韩国各高校泰语专业间的交流与合作，扩大广东外语外贸大学泰语专业在全国、泰国乃至亚太地区的知名度及影响力，提高泰语教学水平和人才培养质量。来自泰国、韩国和中国的33所高校共计65名专家学者出席此次研讨会。

据悉，研讨会将围绕泰语教学大纲制定、泰语水平测试探讨、泰语教学的方法和技巧研究、泰语人才培养的经验及措施、泰语语言研究、泰国文化研究和泰国文学研究等议题进行广泛深入的探讨。

原中国非通用语教学研究会泰语分会会长、广东外语外贸大学泰语系资深教授林秀梅，泰国朱拉隆功大学文学院院长瑾甘·特甘扎娜，韩国外国语大学翻译学院院长、韩国泰学研究会会长郑焕生和原曼谷大学副校长、泰中国际教育联盟主席林光良进行了主旨发言。他们分别介绍了中国泰语教学发展的历史和趋势、培养非母语习得者泰语语用能力、韩国泰语教学发展历程和现状和泰国对外泰语教学的沿革。

会上，广东外语外贸大学泰语系学生带来了精彩表演，泰国长鼓舞、泰语花名歌、泰国知名动画片“小战象”配音表演、泰语传统唱本选段表演以及用中泰双语演唱的“难忘今宵”。