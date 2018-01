2018雅思首考新题

和启德一起揭开雅思口语的新面目吧!

下面就和启德一起揭开雅思口语的新面目吧!

2018雅思首考回顾

本次考题听力部分考察了填空、配对、地图、单选、多选、表格、笔记等多种题型;阅读总体比较简单,人名&段落匹配依然是高频题目;写作部分task 1 为地图题,task2是旧题重现。

而在口语部分,2017年的口语考查重点是Fluency + Pronunciation,到了2018年雅思口语新题有着以下亮点:

2018雅思口语新题解密

01

Part 1 & Part 2互换

如图所示,像festival、polite等在part 1 出现的题目,将在part 2 提出。

02

Combine multiple topics

Combine multiple topics under one roof,会把同性质不同题材的多种口语题目混合在一起考查,比如animals+pet, app+phone等

03

对比超过1个

三选一口语题出现,如Which one do you think is most important, 11, 21 or 31 years old?

(信息来自启德考培雅思产品部Tim老师最新研究)

2018雅思备考策略

听力部分:由于雅思听力单词有难度,所以需要注意单词的拼写和读音,可以多做精听练习。其次需要注意新题型:流程+匹配题。

阅读部分:在2017年,阅读的新旧题占比分别为31%和69%,也就是说3篇阅读题,有2篇是旧题,1篇是新题,所以同学们备考时可以配合使用剑桥题目&机经真题,并加强精读训练。

来源 启德考培广州