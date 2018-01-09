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2018雅思首考新题

2018-01-09 15:32 来源：南方网
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出题了！

随着2018年雅思首考落幕，

2018第1季度雅思口语新题也即将被揭晓，

压在众烤鸭心头上的大石也终于可以放下

下面就和启德一起揭开雅思口语的新面目吧！

2018雅思首考回顾

本次考题听力部分考察了填空、配对、地图、单选、多选、表格、笔记等多种题型;阅读总体比较简单，人名&段落匹配依然是高频题目；写作部分task 1 为地图题，task2是旧题重现。

而在口语部分，2017年的口语考查重点是Fluency + Pronunciation，到了2018年雅思口语新题有着以下亮点：

2018雅思口语新题解密

01

Part 1 & Part 2互换

如图所示，像festival、polite等在part 1 出现的题目，将在part 2 提出。

02

Combine multiple topics

Combine multiple topics under one roof，会把同性质不同题材的多种口语题目混合在一起考查，比如animals+pet, app+phone等

03

对比超过1个

三选一口语题出现，如Which one do you think is most important, 11, 21 or 31 years old?

（信息来自启德考培雅思产品部Tim老师最新研究）

2018雅思备考策略

听力部分：由于雅思听力单词有难度，所以需要注意单词的拼写和读音，可以多做精听练习。其次需要注意新题型：流程+匹配题。

阅读部分：在2017年，阅读的新旧题占比分别为31%和69%，也就是说3篇阅读题，有2篇是旧题，1篇是新题，所以同学们备考时可以配合使用剑桥题目&机经真题，并加强精读训练。

来源 启德考培广州

编辑： 唐巧燕
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