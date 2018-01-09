产教融合 广东文理职业学院探索职业教育人才培养新模式

1月6日，“产教融合、校企合作”签约仪式在广东文理职业学院举行。广东文理职业学院常务副院长刘周堂代表学院分别与招商局物业管理有限公司、中国建筑第六工程局有限公司粤西分公司、中国人民财产保险股份有限公司、达内时代科技集团、广东振茂电子商务有限公司等五家企业代表签署校企合作协议。

从小家电维修到港口物流操作实训，从柑橙包装生产到电子商务实训……坐落于广东湛江市的广东文理职业学院通过为学生实践创建真实环境，让学生“真刀真枪”地练，又从行业内聘请能工巧匠、引进“双师型”教师，手把手地教授学生实操技能。

1月6日，“产教融合、校企合作”签约仪式在广东文理职业学院举行。广东文理职业学院常务副院长刘周堂代表学院分别与招商局物业管理有限公司、中国建筑第六工程局有限公司粤西分公司、中国人民财产保险股份有限公司、达内时代科技集团、广东振茂电子商务有限公司等五家企业代表签署校企合作协议。

广东文理职业学院党委书记颜大胜发表讲话，广东文理职业学院副院长王南福主持签约仪式。学院领导，党办、院办、教务处、学生处、招生就业中心、升本办负责人出席仪式。

签约仪式结束后，广东文理学院党委书记颜大胜及党委副书记、常务副院长刘周堂亲自带队，带领企业代表及媒体参观校园。走进实验实训中心，让人眼前一亮，全智能楼宇自动化监控，通过监控系统即可全览了300多个实训实验室的情况。

关于实验实训中心的设置是否有考虑到与本地经济发展相关企业的指向性问题，校方表示人才培养与产业需求“齐步走”，为企业输送毕业即可上岗的技术人才。人才培养要与企业转型同频共振，学校通过“校企合作、产教结合”对职业教育人才培养进行多层次的探索。目前该学院已与136家企业建立合作关系，包括上海远成集团、碧桂园集团、中国人民财产保险股份有限公司等多家世界500强企业合作，每年可安排3000多学生实训、实习，近三年就业率保持在97%以上。