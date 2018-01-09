公务员考试申论怎样积累才能拿高分？

众所周知申论作文分数高低往往决定整个考试的成败。而作文分数虽然首先取决于立意的准确但内容素材的重要性也是毋庸置疑的。然而由于考试中学习、生活比较紧张，学生的阅历又十分有限，怎样积累写作素材呢？

众所周知申论作文分数高低往往决定整个考试的成败。而作文分数虽然首先取决于立意的准确但内容素材的重要性也是毋庸置疑的。然而由于考试中学习、生活比较紧张，学生的阅历又十分有限，怎样积累写作素材呢？其实，只要做个生活的有心人，写作素材是俯仰皆是的。在此中公教育专家向广大考生推荐几大重点关注之处：

1。在日常生活中寻找材料 。

日常生活是个无穷的宝藏，每当作家在书斋中思维枯竭的时候，都会到生活中寻找灵感，也就是平常经常提到的“体验生活”“采风”等。因此我们可以直接把生活素材转化为写作的材料。例如曾经在考试中曾考到“传统文化保护”这一主题，结合生活诸如“洋快餐泛滥”“传统戏剧衰落”等身边素材都可以作为很好的反面典型。

2。在教材课本中寻找材料。

很多考生总想举些“高大上”的事例，却忽视了最容易上手的材料。如以往初高中语文课本都是名家名篇，每篇课文都有其存在的理由，也都有我们可以转化为写作素材的机会，因此要善于向以往课本“拿来”。不同专业往往有各类选修课程，利用自身专业知识“学有专长”，更是写作时的绝好“宝藏”。

3。在平常作文中寻找材料 。

日常练习中每次作文都是针对最终考试的，因此平日的作文训练就是一根根稻草，考场作文就是实现从量变到质变的机会。我们可以把平日训练到的类似素材掐头换面，嫁接移植到考场作文，这样不仅节省时间，而且质量有保证，毕竟曾经写过一次，拿自己熟悉的材料当然又快又好了。

4。在新闻节目中寻找材料。

每类新闻栏目里都有相关素材介绍，他们的成长都有可歌可泣的故事，他们要么品质高尚，要么毅力超人，要么大公无私，要么赤胆忠心……这些都是写作的素材，我们可以把相关素材归类存档，为写作建立一个素材库，既温习了该学科的知识，又有利于写作，可谓一箭双雕。