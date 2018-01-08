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流感凶猛！广东疫情八成在小学

2018-01-08 09:22 来源：南方都市报
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　　家长半夜带感冒的孩子看诊，前面却排了90个号，看完可能等上五六个钟头。近日，广东进入流感高发季，有医院门诊病人量上涨近三成，流感检测阳性率比上月上升近5倍。省卫计委表示，近期流感样症状病例的就诊水平上升，高于往年同期水平，但全省流感流行水平总体仍在预期范围内。当前流行的主要是季节性B型流感病毒，近期校园流感暴发疫情增多，主要发生在小学。

　　孩子感冒深夜看急诊

　　前面竟排了90个号

　　“前面有90个号，看完大约要五六个钟。”2017年12月27日晚上11点多，邱女士带着感冒的孩子前往广州市妇女儿童医疗中心，深夜的医院挂号处已排起了长龙，好不容易排上号，她发现前面还有90个号，因一位医生临时忙抢救，剩下一名医生看诊，看完可能要等上五六个钟头，后续还不断有家长带孩子来到医院，“很多孩子都贴着退热贴，流着鼻涕，排队等挂号的过程中，有孩子直接呕吐了”。

　　“看个急诊要等三个小时。”周先生近日带着感冒的孩子，半夜到番禺的祈福医院挂急诊，发现医院已是满满的看病的孩子，“平时晚上没有这么多人”。

　　深圳也出现类似情况。12月28日下午4时，南都记者走访深圳市儿童医院发现，此时的医院人满为患，急诊患者要等4个小时。医院工作人员介绍，近期深圳市儿童医院每天的门急诊量达到7000人次。最近是流感、轮状病毒的高发期，所以前来就诊的孩子明显增多了。

　　罗湖居民张先生说，孩子一岁半，前几天发高烧，于是去罗湖区妇幼保健院就诊，平时医院人并不算多，但那天拿到号后，急诊还有90个人在等待。于是张先生把孩子带回了家，到下午再带孩子去医院看病。

　　广州市妇儿中心：

　　流感检测阳性率上升近5倍

　　12月28日，南都记者走访广州市妇儿中心发现，从儿科发热门诊到探热部走廊的长椅上，坐满了家长和患儿。不少孩子的额头上都贴着退热贴。

　　“我们一家人都感冒了，孩子已经发热5天，不停咳嗽。”一位家长说。另一位家长说，孩子幼儿园一个班有三分之二的孩子病了。还有一位女士说，这已经是她带着孩子前来就诊的第二家医院了，“孩子喉咙发炎已10天，隔天发烧”。

　　广州市妇女儿童医疗中心儿内科门诊主任何丽雅介绍，最近该院流感病例有明显增多趋势，与12月上旬比较，流感检测阳性率升高了2到3倍，与上月比较，流感检测阳性率上升了接近5倍。门诊病人量上涨接近三成，医生超负荷工作。病例主要以B型流感为主。

　　广州一小学50余学生患病

　　4个班紧急停课

　　因为流感增加，广州也有小学停课了。骏景小学教导处刘老师告诉南都记者，最近几天，陆陆续续有一些学生感冒，其中一年级5班最多，有将近20个。患病学生有发烧、咳嗽等感冒症状，有学生也有一些其他的症状。

　　天河区疾控中心疾控科匡志明说，从其传染之快、之广来看，可初步认定为流感，但是具体的检验报告还未出炉。他表示，初步估计，骏景小学共有50多名学生患病，是今年天河区内较为严重的案例。该校共4个班级150多名学生紧急停课。

　　有学生家长说，女儿的班上虽然没停课，但因孩子有点发热，也请假了。学校原定于周五的合唱节也因此推迟了。

　　官方回应

　　省疾控中心：公众无需恐慌

　　根据国家流感中心发布的信息，目前我国南、北方省份的流感活动均处于流行季节水平，且仍呈现持续上升趋势，目前检测到的流感病毒主要为B型。广州市疾控中心表示，目前全国南北地区都进入流感高发季，广州地区行情况与全国雷同。截至目前，未发现重症、死亡病例。

　　省卫计委、省疾控中心回应，从广东流感监测情况看，广东省近期报告的流感暴发疫情数确实高于既往5年同期水平，其中多数为B型流感导致，占九成以上。秋冬季流感流行的病毒亚型从3到8月的A(H3N2)亚型转换至当前的B(Yamagata)型。疾控专家解释，B型流感病毒容易引起学校等集体单位暴发。从目前监测情况来看，流感暴发场所均在学校，且以小学为主，疫情占总数的比例接近八成，是疫情防控的重点场所。

　　省疾控中心专家评估认为，当前广东正处于流感病毒亚型季节性流行的正常转换期，监测系统未发现流感病毒在传播力、疾病严重性和耐药性方面发生变异，流感病例临床表现以轻症为主，冬季以来未有重症病例和死亡病例报告，全省流感流行水平总体仍在预期范围内，公众无需恐慌。

　　专家研判，2018年1月份流感活动水平仍将维持在较高水平，疫情防控的重点是学校等集体单位。

编辑： 喻孟
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