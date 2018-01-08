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流感病例就诊指数升高 穗学生流感疫苗接种率不足1%

2018-01-08 09:21 来源：金羊网
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　　金羊网讯 记者符畅、通讯员穗卫计宣报道：近日，不少市民均“中招”流感，多地医院门急诊中流感患者增多。记者从广州市卫生和计划生育委员会了解到，广州近期流感活跃，其中校园流感暴发疫情增多，数据显示，全市学生人群流感疫苗接种率不足1%，未能形成有效的免疫屏障。

　　据广州市疾病预防控制中心监测数据显示，广州近期流感活跃，流感样病例就诊指数近两周逐渐升高，流感病毒实验室检测阳性率亦呈现上升趋势，整体高于去年同期水平。其中，校园流感暴发疫情增多，主要发生在中小学校。

　　“以广州市妇女儿童医疗中心为例，最近流感病例有明显增多趋势，与去年12月上旬比较，流感检测阳性率升高了两三倍；与上月比较，流感检测阳性率总体上升了接近五倍，门诊病人量上涨接近三成。”广州市妇女儿童医疗中心儿内科门诊主任何丽雅说。

　　不过，根据国家流感中心通报，目前流行的流感病毒未出现传播力、疾病严重性和耐药性的变异。

　　为何会出现流感高发？专家分析，一是目前广州市流感活跃，人群感染风险整体较高；二是近期广州市昼夜温差变化较大，抵抗力差者容易感染流感病毒。此外，数据表明，全市学生人群流感疫苗接种率不足1%，未能形成有效的免疫屏障，集体单位容易发生流感聚集性事件。

　　何丽雅提醒，由于病例增加，不少儿科医生都处于超负荷工作状态，建议市民尽量去相对不拥挤的医疗单位就医，注意与流感患者隔离；避免去人多聚集地方，避免交叉感染。

　　按照国家流感防控要求，市民尤其是托幼机构及中小学学生出现流感样症状（发热伴咳嗽或咽痛），应做好居家隔离，待热退后48小时方能返工返校。

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　　流感防控措施

　　（1）保持良好的生活习惯，加强体育锻炼，勤洗手，避免熬夜，保证充足睡眠。

　　（2）保持居室的通风换气，保持室内空气新鲜。

　　（3）出现流感样症状要及时就医，尽量居家休息。出入公共场所要佩戴口罩，防止传染他人。

　　（4）流感高发期，尽量不去人多拥挤、空气混浊场所。

　　（5）疫苗能安全有效地预防流感及其并发症，年幼者、孕妇、老人、有基础疾病等人群是流感疫苗接种的重点推荐对象。

　　流感潜伏期最短数小时，最长4天，一般为1-3天，以突起畏寒、高热、头痛、头晕、全身酸痛、乏力等症状为特征，可伴有咽痛、干咳、流鼻涕、流泪等呼吸道症状。

编辑： 喻孟
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