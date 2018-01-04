“聚龙湾杯”《我是童星》广东少儿春晚即将开录

“聚龙湾杯”《我是童星》广东广播电视台南广全媒体艺术团少儿春晚将在聚龙湾天然温泉度假村启动开拍！

这是一场极具人气和影响力的少儿艺术视听盛宴！

这是一个少儿放飞艺术梦想的舞台！

这是一次广东少儿艺术教育成果的年度集中展示！

1月28日，由广东省关心下一代工作委员会指导，广东广播电视台南广全媒体集群、广东南广传媒、南方巨佳影视传媒主办，广东广播电视台南广全媒体艺术团、爱富文化传媒承办的“聚龙湾杯”《我是童星》广东广播电视台南广全媒体艺术团少儿春晚将在广东聚龙湾天然温泉度假村启动开拍！东新（佛冈）温泉开发有限公司（聚龙湾天然温泉度假村）冠名本次晚会，小树苗文化发展有限公司、广东省中国旅行社股份有限公司作为协办单位也参与晚会录制。

据悉，来自全省21个地市的具有艺术梦想与天赋的“小童星”们经过集中培训与排练后，将齐聚一堂在舞台上释放艺术才华，绽放艺术梦想。本次晚会同步在广东广播电视台触电新闻直播，并于2018年春节期间在广东广播电视台现代教育频道（汽车会展频道、邮轮旅游频道）播出。

据介绍，此次少儿春晚是GRT南广全媒体艺术团年度汇演，更是广东少儿艺术水平的一次集中展示，包括了舞蹈、歌唱、乐器演奏、朗诵、相声等表演。青年钢琴演奏家王家欣、歌星零峰、香港明星许秋怡等明星悉数到场，为孩子们欢乐助演。晚会突破以往筹办模式，打造少儿艺术温泉嘉年华，让孩子在冬日里温暖开演，在玩乐中实现舞台梦想。

广东聚龙湾天然温泉度假村总经理文飞表示：当下，广东已经进入扶贫攻坚战的重要时期，如何依托珠三角城市群雄厚的财政基础和消费市场，全面打造大湾区经济建设，“先富带动后富”，在2018年率先实现全面建成小康社会的目标至关重要，以全域温泉旅游、特色小镇旅游大有作为。

记者了解到，80集特色旅游纪录片《特色文明小镇》目前已筹备开拍。广东广播电视台南广全媒体艺术团将依托GRT南广全媒体艺术团，层层选拨有艺术梦想和责任感的小演员，开拍80集特色旅游纪录片，全面呈现广东丰富的特色旅游资源，推动旅游消费的流动向贫困地区，触动精准扶贫，为广东实现“两个率先”添油加力。

精彩抢先看：

晚会将在一段朝气蓬勃的少儿舞蹈中拉开序幕；

喜庆的服装，孩子们欢乐的面孔瞬间点燃现场的热情，将观众带入新年新气象的喜庆氛围中。

参加《我是童星》选拨赛的部分精选节目提前看：

7岁的小童星汤琪演奏了贝多芬钢琴曲《C小调奏鸣曲OP.10 NO.1第一乐章》；

10岁的小童星陈靖夫演奏了托赛·胡基科的钢琴曲《克罗地亚狂想曲》；

9岁的丁瑜演奏了储望华的钢琴曲《解放区的天》。