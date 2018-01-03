退休老师13年写下830期黑板报 有时一写就3小时

“妈妈：你好！儿子今天着重向你提一个要求，为了你我和他人的安全，请遵守交规。我不只一次看到你面对红灯却不停下……”在大渡口区九宫庙街道新工社区的黑板上，一封儿子劝妈妈遵守交规的信被何光成用粉笔写在了黑板上，这已经是老人十三年来写下的第830期黑板报。

何光成向居民讲解自己的黑板报。

“妈妈：你好！儿子今天着重向你提一个要求，为了你我和他人的安全，请遵守交规。我不只一次看到你面对红灯却不停下……”在大渡口区九宫庙街道新工社区的黑板上，一封儿子劝妈妈遵守交规的信被何光成用粉笔写在了黑板上，这已经是老人十三年来写下的第830期黑板报。

受社区之托，退休工人办起黑板报

谈到办黑板报，68岁的何光成说自己也是受人之托，“2005年我退休，社区的工作人员晓得我字写得不错，正好社区有块黑板，就说能不能让我把黑板报办起来。”

在退休前，何光成是重钢的一名技术工人，因为字写得好，车间里的黑板报全都由他负责写。所以，当社区找到他时，他二话没说，便接过这一任务。“我1985年入的党，退休后又成为了社区第二党支部的书记，我有时间也有能力来做这个事，当然就办起来了。”

“那个时候网络还没有现在这么发达，智能手机也没有，大家可以通过我写的黑板报来了解一些知识、政策，这也是一种宣传方式。”何光成说，那时候黑板报的内容主要是一些政策的摘抄。而他写的内容都是当时的热点和老百姓关心的内容，比如一些社保政策。