反恐防暴进校园 常鸣警钟护安全

为普及反恐防暴基本知识，确保突发事件能发现及时、反应快速、处理得当，2017年12月28日上午，五羊小学和东山街道派出所共同组织了一场别开生面的反恐防暴培训演练活动，第一学区、培正集团成员共有21个单位约100人参加。

为普及反恐防暴基本知识，确保突发事件能发现及时、反应快速、处理得当，2017年12月28日上午，五羊小学和东山街道派出所共同组织了一场别开生面的反恐防暴培训演练活动，第一学区、培正集团成员共有21个单位约100人参加。

活动开始，五羊北社区民警古警官介绍了当前的反恐形势，列举了反恐案例对我国安全的侵害。“昆明火车站301案”和“广州火车站306案”警醒着人们重视反恐防暴的培训重要性。

本次活动聘请广州市公安局警训部黄教官授课，他耐心地向各参训的安保人员讲授了安全防暴知识。举棍迈步向前推拉，持盾攻击防御，用防暴叉控制对方动作……每个看似简单的动作细节，却是保护生命安全的重要一环。五羊小学的教师和安保人员亲身实践，积极认真学习了防暴器械的使用，了解到保护校园的安全知识。演练培训还模拟了恐袭，提高了教师对校园突发暴力事件的预防及应对能力，增强了实战经验。

反恐无小事，防范靠大家。恐怖主义已成为影响世界和平与发展的重要因素，做好反恐工作，离不开全社会力量的共同参与。五羊小学重视学生的思想教育，时常警醒学生抵制恐怖主义思想侵害；注重安全教育，定期举办安全演习。举办本次活动，考验了学校安保人员的警惕性，丰富了学校教师的反恐防暴知识，提高了学校预防及应对突发暴力恐怖袭击事件的能力，进一步完善了学校的安全预案。