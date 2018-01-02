“公务员平时考核周期短，一月一总结，有利于公务员在日常工作中及时回顾、查缺补漏。对公务员进行考核，事关公务员的评奖评优，有的地方更是将考核与绩效成绩挂钩，与职级晋升、职务评定挂钩。

“公务员平时考核周期短，一月一总结，有利于公务员在日常工作中及时回顾、查缺补漏。”说起公务员平时考核，某街道办事处领导干部很高兴，他们直言这种“按月份总结、按季度评鉴”的考核方法对工作起到了很大的推动作用。

对公务员进行考核，事关公务员的评奖评优，有的地方更是将考核与绩效成绩挂钩，与职级晋升、职务评定挂钩。但考核更主要的目的，还是激励干部队伍争先作为、履职担当，将岗位赋予的责任履行好，将人民群众的寄托实现好，始终将出发点和落脚点都放在服务群众，为民谋利上。

对于公务员而言，年中与年终考核并不陌生。的确，年中考核是为了查漏补缺，及时在阶段性回顾中找准问题、补齐“短板”;而年终考核是为了考查工作成效和责任的落实情况，比一比、赛一赛，让同志们在比较中，找到差距、重新定位，在新的一年继续比学赶超。两种考核都能很好地发挥积极作用，但是否能够做到全面考准考实干部?似乎还不够。

平时考核是各地组织人事管理部门的研究重点。时下，有的干部单纯从考核来看，确实成绩不错，但从工作的全过程来观察，仍存在突击应付考核的表现。诚然，“临时抱佛脚”确实可以及时对照考核设计指标的要求完善工作，亮出“好成绩”，但终究有“迎合考核”之嫌。若是听一听群众评价、了解些日常作为，是否又会是另一种光景?无怪乎，平时考核近年来会备受关注。

因此，强化和推进公务员“平时考核”，要做到严管理与勤激励相结合。既要让广大干部能够在平时工作中感受得到压力，切实做到履职尽责紧在前，带有“拖不得”的思想做工作，又要实现工作的细化分解，对每一项工作都能有明确的目标和时点，让工作都抓在平时、管理严在平时。组织开展经常性的工作复盘，不仅看工作完成情况，还要看重点、难点、症结点，对做得好的、到位的就要大胆表扬鼓励，对存在问题的共同探讨、找准对策，形成团队协作的好氛围。

要做到硬指标和软要素相结合。“硬指标”就是要制定科学的平时考核指标体系，多关注些细节性、过程性环节，让公务员可以围绕考核找准着力点，自主设定平时工作的“小目标”，合理分配好时间和精力，让平时工作实现“精工出细活”。平时考核中的“软要素”，就是群众满意度，毕竟考核就是为了促进干部队伍服务社会群众、推动改革发展。只有群众满意度高，才能说明公务员工作做得踏实、做到了实处，才能倒逼广大干部勤下基层、常到一线做工作。

公务员“平时考核”是门大学问，更是形成常态化考核的核心要素之一，必定会在各地的研究和实践中越来越完善、越来越全面，可以预见，今后的公务员考核也势必会越来越科学、越来越有效。