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高校翻拍“致我们单纯的小美好” 网友：被完虐

2017-12-31 00:44 来源：中国青年网
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　　我就像现在一样看着你微笑、沉默，于是我跟着你开心也跟着你难过。中国青年网通讯员 姜善文 摄

　　12月6日，一组洛理版《致我们单纯的小美好》的图片刷爆学生的QQ空间,不到半天,这条动态就获186人转发,总浏览量破万。据了解，这组图片出自洛阳理工学院摄影爱好者姜善文之手，他表示：“身边有不少同学在追这部很火爆的网剧，所以萌发了拍一组校园风格图片的想法，没想到会引起这么多人的关注和支持！”广大同学也纷纷在评论区留言，@宋伟：看的我也想拍校服了，@三分：可惜我不是女主，@简单：俊男靓女好养眼。

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编辑： 喻孟
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