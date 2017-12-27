让“三下乡”传播方式更多元 700余名师生共话社会实践

12月26日下午，党的十九大精神进校园网络作品征集活动启动仪式暨2017年“镜头中的三下乡”、“线上三下乡·扶贫我先行”、“三下乡”直播评选活动总结会暨中国青年网校园通讯社通讯站授牌仪式在对外经济贸易大学图书馆报告厅成功举行，来自300余所大中专院校的700余名师生参加本次会议，共话“三下乡”社会实践，接受通讯站授牌。

中国青年网北京12月27日电（记者 李华锡 宋继祥）12月26日下午，党的十九大精神进校园网络作品征集活动启动仪式暨2017年“镜头中的三下乡”、“线上三下乡·扶贫我先行”、“三下乡”直播评选活动总结会暨中国青年网校园通讯社通讯站授牌仪式在对外经济贸易大学图书馆报告厅成功举行，来自300余所大中专院校的700余名师生参加本次会议，共话“三下乡”社会实践，接受通讯站授牌。

团中央网络影视中心党委副书记、常务副主任、中国青年网总裁兼总编辑郝向宏致辞。中国青年网记者 宋继祥 摄

团中央网络影视中心党委副书记、常务副主任、中国青年网总裁兼总编辑郝向宏在致辞中指出，2017年，是全国大中专学生“三下乡”暑期社会实践二十周年。二十年来，广大青年学子积极投身社会实践，助力脱贫攻坚事业，助推全面建成小康社会事业。“镜头中的三下乡”、“线上三下乡·扶贫我先行”、“三下乡”直播评选活动，激励、引导广大青年学子继续高举旗帜、传承火把，用镜头记录下了一幅幅感人的画面、一段段动人的故事、一个个喜人的成绩，利用各类新媒体平台，传递“三下乡”正能量，弘扬时代主旋律，为社会实践工作注入了新的活力和生机。2017年，又有一批学校成立中国青年网通讯站，这也意味着中国青年网的银杏叶会在更多校园中迎风飘扬。对于未来，郝向宏表示，期待能够继续与社会各界力量，一道继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，一道继续投身丰富多彩的社会实践活动中来，一道助力实现中华民族伟大复兴的中国梦。他同时希望同学们继续高举旗帜，薪火传承，勇做新时代的新青年，争当新时代的弄潮儿。

对外经济贸易大学党委副书记文君致辞。中国青年网记者 宋继祥 摄

对外经济贸易大学党委副书记文君在致辞中指出，对于“三下乡”活动，从学校、专家到青年大学生都愿意行动起来，用青年学子的专业知识、青春热忱服务国家和社会，尤其用青年擅长的视角和新媒体技术，真正将十九大精神普及到每一位大学生，把投身全面建成小康社会伟大实践与个人的责任担当、价值实现和专业知识结合起来，用极具互联网特点的方式带动每一位青年做党的十九大精神的传递者，真正做到为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。她希望青年大学生今天用汗水和担当浇灌奋斗的青春，明天就将无怨无悔于这段激情燃烧的岁月，在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生！

今日头条副总编辑钟伟致辞。中国青年网记者 宋继祥 摄

今日头条副总编辑钟伟在致辞中表示，2017年是中国扶贫攻坚、精准脱贫的深化之年。无论是政府、企业、还是高校都应该为完成全国脱贫事业体现自身的担当与责任。今日头条的企业愿景就是“做最懂你的平台，链接人与信息”，因此与中国青年网联合发动广大青年学生积极投身到扶贫工作中来。今年暑假期间，同学们通过今日头条平台发布暑期“三下乡”实践活动相关的图文、短视频、微头条，记录实践活动中的感人故事，分享实践活动的心得感悟，进一步扩大“三下乡”活动在新媒体平台上的影响力；同时还利用今日头条问答平台，用所学知识解决贫困地区的实际问题。

一下科技公共事务部总经理任少峰致辞。中国青年网记者 宋继祥 摄

一下科技公共事务部总经理任少峰在致辞中表示，一直播与中国青年网联合举办“三下乡”直播评选活动，号召广大青年学生将“三下乡”活动跟直播与视频结合起来，通过直播的方式把同学们在下乡过程中的所见所闻所想更生动更直接地展现出来。她指出，直播能更直接展现同学们在下乡过程中的酸甜苦辣，同时直播天然的互动性能够让那些没能到现场的同学以及社会群体以最简单的方式参与到“三下乡”活动的整个过程当中。今年暑假期间，在整个一直播平台掀起了一股传播“三下乡”正能量的热潮。

东北大学团委副书记刘海军作为获奖单位代表发言，他向现场师生介绍了东北大学为暑期社会实践所作出的努力。他表示，将理论和实践相结合，是加强大学生社会实践的重要方法，为此，作为指导教师，他会一如既往地支持“三下乡”活动，争做学生社会实践的“引路人”。周口师范学院学生尤祥宇参与了今年“三下乡”稿件的审核工作，他分享自己的经历时说，作为学生编辑，为社会实践奉献绵薄之力非常满足，虽然辛苦，但累并快乐着。

据悉，2017年“镜头中的三下乡”系第五届活动，是由团中央学校部、团中央网络影视中心指导，中国青年网、新华网联合主办，共计1200余所大中专院校的10000余支团队提交参赛作品60000余件，覆盖学生数量超过100万人，活动最终评选出200个优秀报道奖、200个优秀摄影奖、100件优秀视频奖、200个优秀指导教师奖、200个优秀通讯员奖。

2017年“线上三下乡·扶贫我先行”活动是在团中央网络影视中心指导下，由中国青年网联合今日头条主办，共计250余所大中专院校的1200余支团队参与，发表视频、文章等作品共7719篇，总阅读量达到5626万，活动最终评选出80个新媒体之星奖（含50个入围奖）、80支优秀新媒体传播团队奖（含50个入围奖）、30个优秀新媒体传播指导教师奖、20个优秀新媒体传播组织奖。此外，在今日头条平台上，“三下乡”相关的资讯全年文章数量为13533篇，总阅读数量为8034730，总阅读时长为161302小时。

2017年“三下乡”直播评选活动是在团中央网络影视中心指导下，中国青年网、一直播联合主办，共计240余所大中专院校的4900余支实践团队和个人参与活动，累计总观看直播时长超过1172.5万分钟，总观看直播次数超过1.53亿次，总观看直播人数超过1170.9万人次，总点赞数超过1.25亿次，活动最终评选出50个直播之星奖、150个优秀直播团队奖（一等奖10个，二等奖20个，三等奖40个，优秀奖80个）、70个优秀直播指导教师奖、30个优秀直播组织单位奖。

与会领导嘉宾与学生代表共同启动“新时代 新征程 新青年”党的十九大精神进校园网络作品征集活动。中国青年网记者 宋继祥 摄

与会领导嘉宾为获奖代表颁奖。中国青年网记者 宋继祥 摄

与会领导嘉宾为中国青年网校园通讯社通讯站授牌。中国青年网记者 李华锡 摄

活动现场，“新时代 新征程 新青年”党的十九大精神进校园网络作品征集活动正式启动。与会嘉宾为2017年“镜头中的三下乡”、“线上三下乡·扶贫我先行”、“三下乡”直播评选活动中的获奖代表颁奖，为新一批的中国青年网校园校通社通讯站进行授牌，并为在场的师生开展专题新闻培训。