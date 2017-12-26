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17岁少年为玩王者荣耀抢劫邻居 被抓时大吼“等我把游戏退了”

2017-12-26 14:18 来源：四川新闻网
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　　据《成都商报》12月25日晚间消息，四川省泸州市泸县一名17岁少年胡某因痴迷游戏，为了手头有钱打游戏，对邻居实施持刀抢劫。但在警察抓住胡某时，他根本不担心自己失去自由，而是对民警大吼道：“你抓我可以，等我把游戏退了！”近日，胡某因犯抢劫罪，被判处有期徒刑四年零十一个月。

　　据了解，17岁的胡某案发时家住泸县，就读于某职业高中。胡某很喜欢王者荣耀，打游戏花销很大，由于入不敷出，于是动起了打劫的念头。“电视演的都是拿着刀，带个头套从别人手里很快就能弄到钱，还不容易被发现。”归案后，胡某如此向警方供述他作案时的行动细节。

　　今年10月6日晚9时左右，胡某带着准备好的帽子、头套和刀出门了。胡某的目标是自家楼上的邻居彭某家，他觉得自己戴上头套，连父母都认不出自己来，更何况邻居。胡某将头套戴上，拿着刀敲响了邻居房门，见到开门的是一小孩，胡某立马将小孩抱住反过身，将刀架在孩子脖子上，随后大吼：“把客厅的窗帘拉起来，把现金和手机拿出来。”

　　男主人见状吓得不轻，赶忙按胡某要求，将一百多元现金和手机拿出来放在茶几上，胡某立即夺过手机摔在地上。听到客厅响声后，室内的女主人跑出来，胡某抱着孩子继续威胁：将现金和手机拿出来，女主人连忙返回卧室拿出200元现金放在茶几上。

　　没想到，胡某嫌钱少，又冲女主人吼道：“我要1000元，拿到我就走！”随即胡某又勒住孩子，另一只手用刀背在小孩额头上划拉，刀尖把孩子耳朵划伤出血。因担心伤到孩子，男女主人赶紧返回卧室拿出家里全部现金五百元，放在茶几上。胡某见钱已差不多够数了，就让男女主人站到客厅窗户边，抱着头面向窗子蹲着，随后将孩子推到沙发边，抓起茶几上的900多元钱就快速逃离了出去。

　　胡某一边逃跑一边摘下帽子，听见楼上有人在大喊抓小偷。胡某也顾不得别的，一个劲往外冲，跑到泸县彩虹桥附近一汽修店，胡某又偷了一双鞋子换掉自己的鞋以防警察根据鞋印找到他。随后，胡某逃至彩虹桥，顺手将自己作案时穿的衣服、刀、头套等从桥上扔进水里。

　　泸县公安局接到报警后，通过侦查很快锁定胡某有重大作案嫌疑。10月7日中午1时左右，民警在一茶摊将正在用手机打王者荣耀的胡某抓获。胡某被抓获时激烈反抗，在其被控制后，对民警吼道：“你抓我可以，等我把游戏退了！”

　　胡某到案后，对其犯罪行为供认不讳。近日，泸县人民法院对胡某作出有罪判决，依法判处有期徒刑四年零十一个月。

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