云南网讯（记者 自建丽）12月25日，艾瑞深中国校友会网编写完成的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南（校友会版）》发布2018中国大学排行榜1200强、2018中国非双一流大学排行榜等。昆明理工大学跻身2018中国非双一流大学排行榜榜首。

据报告显示，北京大学列2018中国大学综合实力排行榜首位，清华大学第2，浙江大学再创历史最高排名，列第3。复旦大学第4，中国人民大学第5，中山大学晋升全国前10强，居第9。

在最新校友会2018中国大学综合实力排行榜中，有13所非双一流大学跻身全国百强，昆明理工大学排名全国第72位，问鼎2018中国非双一流大学排行榜首位；深圳大学第2，排名第73名，堪称2018中国地方高水平大学建设的标杆。福建师范大学第3，排名第79名；跻身全国百强的其他非双一流大学是燕山大学、华南农业大学、浙江工业大学、山西大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学、上海理工大学、扬州大学、天津师范大学和首都医科大学等。

昆明理工大学现有中国工程院院士2人，中国科学院院士1人；拥有博士后流动站8个、一级学科博士点8个、二级学科博士点44个、一级学科硕士点36个、二级学科硕士点174个；有106个本科专业，各类在校学生总数近7万人。其工程学与材料科学2个学科进入全球ESI前1%行列；17个专业通过教育部专业评估和工程教育专业认证，通过数量位列全国高校第二；2016年学校科研经费规模达8.01亿元，连续4年突破8亿元大关。2000年以来，学校先后荣获国家科技大奖14项，实现了国家大奖连续多年不断线；国家自然科学基金总体数据排名全国第64位。2016年学校发明专利授权量453件、排名全国29名，有效发明专利量1195件、排名全国50名。现有各类长短期留学生1447人，与美国、德国、法国、英国等30多个国家60多所高校和科研机构建立长期稳定的友好合作交流关系。

同时，该校是云南省唯一一所获得教育部创新创业三块“国字号”牌子的高校，分别是教育部首批深化创新创业教育改革示范高校、第二批全国高校实践育人创新创业基地、2017年度50所全国创新创业典型经验高校。