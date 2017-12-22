《致我们单纯的小美好》原著作者回母校广外啦

“读书的时候，图书馆就是我的半个家啊——因为那时候广外宿舍还没有空调。”12月21日，《致我们单纯的小美好》原著作者、电视剧编剧赵乾乾回到广外，和师弟师妹们畅谈自己校园、写作和编剧生涯的种种“小美好”，幽默的话语引起现场阵阵欢声笑语。图书馆负一层报告厅座无虚席，有大学城的同学提前一小时过来抢位，后排也站满了观众。

“读书的时候，图书馆就是我的半个家啊——因为那时候广外宿舍还没有空调。”12月21日，《致我们单纯的小美好》原著作者、电视剧编剧赵乾乾回到广外，和师弟师妹们畅谈自己校园、写作和编剧生涯的种种“小美好”，幽默的话语引起现场阵阵欢声笑语。图书馆负一层报告厅座无虚席，有大学城的同学提前一小时过来抢位，后排也站满了观众。

在广外创作小说的日子

“其实我现在还是会回来广外逛逛，整个人心情会放松很多。”赵乾乾（本名赵春晓）是我校中文学院第一届毕业生，她在大三、大四期间开始创作小说，目前已出版《致我们单纯的小美好》、《致我们暖暖的小时光》、《鸢鸢相报》等多部畅销言情小说。其中《致我们单纯的小美好》已拍摄成网剧，赵乾乾在剧中担任编剧。

“在中文学院读书给我最大的收获是一个自由的灵魂。”赵乾乾说何少轩老师的课给了她很大启发。

赵乾乾的笔名取自《易经》乾卦：“君子终日乾乾，夕惕若厉，无咎。”那是在文学课上的恍惚间，听见老师正在讲这句，她就顺手抄了下来。

结缘图书馆

“读书的时候，图书馆就是我的半个家啊——因为那时候广外宿舍还没有空调。”赵乾乾还笑称那时去得最多的区域是三楼外文书库——去拍照。当读者请乾乾推荐书单时，乾乾还开了玩笑“其实我看的书很杂，有一次同时借了佛经和《金瓶梅》。图书馆的老师看我的眼神……”

“我喜欢《围城》，韩寒和汪曾祺的书，最近开始读日本作者伊坂幸太郎的作品。”

赵乾乾最喜欢到图书馆三楼外文书库，她在采访中曾说“江辰帮陈小希翻书的那个图书馆就是广外北校图书馆的原型，因为我想到广外北校的图书馆有一片很大很漂亮的落地玻璃，然后在剧中就采用了类似的布局。“

赵乾乾=赵甜甜？

——“乾乾师姐会一直写甜文吗？”现场粉丝提问

——“会啊，因为我本来就很甜啊，不太会虐人。”

因为文风甜蜜，赵乾乾还收获昵称“赵甜甜”。乾乾说自己担任编剧很大一部分工作就是给男主“加戏”，因为刚进组的时候发现男主戏份不够，太单薄，还和其他编剧一起创作了很多“最萌身高差”的桥段，譬如江辰在书架“帮”陈小希拿书、陈小希连蹦带跳想给江辰带头箍……。赵乾乾每说一个场景，迷妹们都露出心领神会的微笑。

见面会后，赵乾乾向母校图书馆捐赠了最新出版的越南版《致我们单纯的小美好》，和她的其他签名书籍一起都会收藏在广外文库，还有部分将在架上流通供读者借阅。