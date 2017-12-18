童心童绘，童窝艺术第26家门店顺利诞生

童心是奇思妙想，童心是天马行空，童心是色彩纷呈，在天真的想象力不受羁绊的同时，艺术的熏陶使孩子的创造力大放异彩。12月17日，童窝艺术第26家门店在广州珠江新城兴盛路隽秀苑顺利诞生。

“我用了一生的时间，去学习像一个儿童那样作画。”毕加索的中后期作品里，运用简单的线条与几何图案，向世人呈现他未泯的童心。

童心是奇思妙想，童心是天马行空，童心是色彩纷呈，在天真的想象力不受羁绊的同时，艺术的熏陶使孩子的创造力大放异彩。12月17日，童窝艺术第26家门店在广州珠江新城兴盛路隽秀苑顺利诞生。童窝艺术除了有美术教育，还有书法教育，英语教育等，引导学员们探索发现与众不同的自己，完成心中美好的艺术世界。

童窝艺术第26家门店开业现场

开业当天，就吸引了不少家长和小朋友们前来体验

学员们的绘画课室

看到墙上的画作，入室既有想提笔作画的冲动

童窝艺术培训中心成立于2009年，由省美术协会著名国学大师黄志的国学继承人黄琳燕担任校监并长期参与教学工作。师资团队由广州美术学院专业老师组成，机构聘用的每一位老师都进行严格的培训与淘汰式考核，同时会对老师进行定期培训，提高教学质量。

童窝艺术结合英国少儿早期教育EYFS提炼出属于童窝艺术的特色教学体系和活泼生动的教学方式。童窝艺术提倡原创美术教学特色，老师通过多项不同类型的课程配合创意教学，利用“引导式教育”和“针对性教学”的方法，启发学员多向智能发展，在学员们展现艺术天赋和才能的同时，培养他们的想象力、创造力、审美能力、表达能力等等，帮助学员完成心目中的艺术世界、发现自己、建立自信。

童窝艺术教学的另一大特色是，机构的教案有新加坡籍、香港籍、英国籍等国际资深老师结合国内资深少儿教育者专门研发打造，独属童窝。教案每三个月更新一次，真正做到与时下流行的教育趋势紧密结合。