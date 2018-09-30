转眼间我们就迎来了祖国69周岁的生日。国庆长假，可能很多家庭都计划着带孩子出行，增长见识，开拓视野。国庆去哪儿？其实，除了通过旅行看看这个世界，我们还能从书中领略世界的美好，若想要更多地观察这个世界，不妨趁着国庆小长假学习更多传统知识，走不一样的“路”。
看语文书里的那些美景
我国的建筑，从古代的宫殿到近代的一般住房，绝大部分是对称的，左边怎么样，右边也怎么样。苏州园林可绝不讲究对称，好像故意避免似的。东边有了一个亭子或者一道回廊，西边决不会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。这是为什么?我想，用图画来比方，对称的建筑是图案画，不是美术画，而园林是美术画，美术画要求自然之趣，是不讲究对称的。
长假出行，先补补100个一读就错的地名！
十一长假到啦！游历祖国大江南北时，发现地名中有多音字或生僻字，你能念对吗？①江苏盱（xū）眙（yí）；②江西铅（yán）山；③河南柘（zhè）城；④山东临沂（yí）；⑤湖南郴（chēn）州……100个“一读就错”的地名，学起来，走遍全国不怕再念错！
耐人寻味！12部文学名著这样开场
无论经历怎样的历史变迁，文学经典依然会散发着思想的光芒和艺术的魅力。第一句、第一段，往往是整部文学经典的神韵所在。它或引人深思，或振聋发聩……今天，小编和大家一起读读那些耐人寻味的文学经典开场。
中小学生，不妨看看这10部好电影
《勇士》、《麦豆的夏天》、《大魔法师孟兜兜》、《脚尖上的信天游》、《都是为你好》、《我的战争》、《童歌娃娃智斗黑风怪》、《咕噜咕噜美人鱼》……教育部、国家新闻出版广电总局近日印发了《第36批向全国中小学生推荐优秀影片片目》，给全国中小学生共推荐影片10部，陪孩子一起看看吧！
国庆长假，孩子安全出行手册送给你！
十一国庆假期，不少家长选择带着孩子出行旅游。节假日期间外出行人、车辆较多，小编提醒大家一定要注意安全。平安出行，这些安全提示包，请收下。
这本国庆假期安全“宝典”送给您
为确保师生过一个安全愉快的假期，省教育厅假前向学校和师生家长发出温馨提醒，各级各类学校在9月30日下午最后一节课普遍开展一次安全教育，教育学生在节假日期间不私自下水游泳、外出活动时遵守交通规则、注意人身安全，提醒防诈骗、自然灾害、食物中毒、火灾等安全事项，高校也要加强留校学生的安全管理。
国庆高速免费，如何躲避拥堵？
2018年国庆将至，10月1日至10月7日共放假7天。疯狂假期来临，高速公路7座及以下小客车免费放行的“大礼包”又要发放了，准备自驾出行的你准备好了吗？在带上父母妻儿兄弟姐妹亲戚朋友出行的时候，别忘了把这份高速出行指引带走。
国庆黄金周 快乐到广州
刚度过了温馨团圆的中秋小长假，热闹欢腾的国庆黄金周又即将到来。作为世界旅游名城、国际知名旅游目的地的广州，已经准备了大量丰富的旅游节目，迎接全世界宾客的到来。其中精彩节目包括了汇聚潮流与动感创意的2018中国国际漫画节、广州国际灯光节等规模大、影响强，具有本土特色浓厚的大型活动。
高校的博物馆里还藏着这么多秘密……
清华大学艺术博物馆现有藏品一万三千余组件，品类包括书画、织绣、陶瓷、家具、青铜器及综合艺术品等六大类。藏品绝大多数来自美术学院自1956年以来历年的收藏，以及校友和社会贤达的捐赠。
“十一”不出广东，周边亲子游来一波！
国庆假期到啦！想好去哪里玩了吗？国庆假期，不妨在周边玩些亲子游？小编搜索了以下这些地方，好玩、景美、离家近，就在我大广东，国庆假期找一天，轻轻松松走起！