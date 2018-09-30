转眼间我们就迎来了祖国69周岁的生日。国庆长假，可能很多家庭都计划着带孩子出行，增长见识，开拓视野。国庆去哪儿？其实，除了通过旅行看看这个世界，我们还能从书中领略世界的美好，若想要更多地观察这个世界，不妨趁着国庆小长假学习更多传统知识，走不一样的“路”。