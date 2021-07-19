在广州大学论坛上，专家聚焦党的理论建设这样建言

来自省内十余所高校的专家学者参会。

7月15日，广州大学举办“深入学习习近平总书记‘七一’重要讲话精神 推进新时代党的理论建设”高端论坛，来自省内十余所高校的专家学者参会，就百年来党的思想理论建设的主要成就与基本经验、现阶段党的思想理论建设的中心任务及面临的重大问题与挑战，以及深入推进党的思想理论建设的时代要求和基本路径、基本遵循等主题展开深入讨论。

广州大学党委书记屈哨兵教授在致辞中指出，中国共产党的初心和使命，决定了党要不断加强思想理论建设，确保党始终在正确的轨道上前行，始终立于不败之地。立足两个大局，开启全面建设中国特色社会主义现代化国家新征程，中国共产党思想理论建设面临着一系列新任务、新问题、新挑战，需要思想理论界作出新的思考和贡献。

中山大学哲学系教授、中山大学党委原副书记李萍教授提出，“人民至上”怎么守住人民的心，是党在新时代理论建设上必须回答的重大问题。对此，应从不断提高科学执政、民主执政、依法执政的能力和水平，践行以人民为中心的发展思想，不断推进党的建设伟大工程等方面开展工作。

南方医科大学马克思主义学院院长任映红教授从百年党史的角度解读了党的人民性品格，认为革命战争时期为民族独立、人民解放而奋斗，社会主义建设时期密切联系群众、全心全意为人民服务，改革开放时期坚持人民利益至上，新时期坚持全面建成小康社会，是党的人民性品格在不同历史时期的具体表现。

广州大学副校长张其学教授指出，全面小康社会的建成，凸显了在“两个一百年”奋斗目标交汇的重要时期，党和国家工作的重要方向是共同富裕，实践基础、理论准备还是发展规划都体现了出来。

广东省社科院副院长丁晋清教授认为，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。广东外语外贸大学马克思主义学院院长谢迪斌教授提出，21世纪马克思主义政党政治理论已经基本成型。

华南农业大学马克思主义学院院长张丰清教授从中国共产党百年实践的角度讨论了党的理论建设与时俱进的特质。广东工业大学马克思主义学院院长揭晓教授和华南理工大学马克思主义学院副院长张国启教授分别解读了重要讲话中提到的伟大建党精神和斗争精神。暨南大学马克思主义学院副院长陈联俊教授认为，党的理论建设需要重视培养理论思维。

华南师范大学马克思主义学院院长陈金龙教授指出，“人类文明新形态”应该是一种以人民为中心的文明形态，是和平方式发展的新形态，是协调发展的新形态，它的意义在于回答了中华民族伟大复兴的目标问题，在于有利于引领时代、争夺国际话语权。

广州大学马克思主义学院院长赵中源教授发言并进行会议总结。他提出了现阶段党的思想理论建设的中心任务及面临的若干重大问题与挑战，认为这是中国共产党迈向第二个百年之际总结党的成就和经验、踏入中国现代化道路的重要前提。

【南方日报记者】姚瑶

【通讯员】广大宣