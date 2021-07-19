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我国近视低龄化问题仍然突出

2021-07-19 09:36 来源：光明日报 金振娅
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　　“2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年上升2.5个百分点，较2018年有所下降。其中6岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。”在13日举行的发布会上，国家卫健委疾控局副局长再那吾东·玉山公布了这一消息。

　　近10%近视学生为高度近视

　　学生的体质健康里面，最敏感的一个指标就是视力。2020年，因为新冠肺炎疫情，居家学习成为广大儿童青少年学习的主要方式，其主要形式之一是在线学习。在线学习增加了儿童青少年使用电子产品的时间，减少了他们户外活动和体育锻炼的时间。

　　调查显示，2020年全国幼儿园大班6岁儿童近视率与2019年相比持平，与2018年相比下降了0.2个百分点。即便如此，近视低龄化问题仍然突出，2020年各地6岁儿童近视率均超过9%，最高可达19.1%。

　　“小学阶段近视率攀升速度较快，也就是说幼儿园和小学是我国近视防控重点年龄阶段。”再那吾东·玉山介绍，低度近视发展为中高度近视放缓，而高度近视容易引发多种严重并发症，2020年监测显示，在近视学生中，近10%的近视学生为高度近视，而且占比随年级升高而增长，在幼儿园6岁儿童中有1.5%为高度近视，高中阶段达到了17.6%，高度近视的危害仍不容忽视。

　　首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利曾在2021全国“爱眼日”专题访谈中谈到，去年中国交了一份满意的答卷，我国的致盲率已经低于全球平均水平。但我们又面临着新的挑战。随着社会经济的发展，生活方式的改变，我国进入到人口老龄化阶段，特别是大家关注到儿童青少年近视眼患病率大幅度提高，这样会给我们国家的眼健康、社会经济发展带来前所未有的压力。看得见、看得清、看得好的眼健康仍然是未来十年的工作目标。

　　近视矫正手术技术成熟可靠，但有些人不能做

　　针对“小眼镜”问题，我国近年提出明确要求，要结合深化教育改革，拿出有效的综合防治方案，并督促各地区、各有关部门抓好落实。

　　为此，教育部等部门研究制定了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。

　　就儿童青少年近视防控工作重点任务，国家卫健委妇幼司副司长沈海屏指出，通过对不同年龄段儿童开展针对性检查，可以早期筛查和干预儿童致盲性眼病以及近视等屈光不正和斜视、弱视等常见眼病。

　　国家儿童医学中心眼科专家李莉也建议，低龄儿童应由家长给孩子读绘本，3岁以下的儿童尽量不要使用电子产品。如果3至6岁儿童使用电子产品，一定要控制使用时间，减少近距离用眼时间，6岁以下儿童每次使用电子产品不超过15分钟。

　　特别是随着高考结束和暑期到来，近视手术量陡然增长，不少人选择“摘眼镜”，王宁利称近视矫正手术技术成熟可靠，但医学上有些人不能做。

　　“例如，你的近视眼度数还在发展，今年做了手术，明年又出现100度近视，后年又到200度了，这类人群不适合做。此外，如果患有遗传性的角膜病，做了以后可能出现一些并发症，这个有严格规定不能做。”王宁利说，每个人角膜厚度不一样，有些人的角膜厚度太薄，如果切掉一个凹透镜以后更薄了，将来眼睛安全性受到影响，也是不适合做的。

　　因此，王宁利指出暑期近视防控要做到以下三点。首先，孩子在学校不可避免地近距离用眼，负荷非常大，在假期要把“近”变成“远”，多远看少近看；其次，把“静”变成“动”；最后，把网络游戏变成户外游戏。通过这样的方法，让孩子的眼睛在暑假能够得到很好的放松。

编辑： 罗予岐

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