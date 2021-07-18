东莞市将试点开展小学生暑期托管服务

7月15日，东莞市教育局印发了《关于做好小学生暑期托管服务工作的通知》。

近日，教育部办公厅印发《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作，并要求托管服务中不得组织集体补课、讲授新课。随后，广州、深圳、珠海、汕尾等地市先后印发通知，明确将于今年暑假期间开展小学生校内托管服务试点工作。

7月15日，东莞市教育局印发了《关于做好小学生暑期托管服务工作的通知》，部署在全市10个园区、镇街开展小学生暑期托管服务试点工作。我们一起来了解详细内容↓↓↓

一、试点范围

全市六大片区均开展小学生暑期托管服务，分别选取松山湖、南城、东城、长安、虎门、中堂、麻涌、常平、寮步、塘厦等园区、镇街作为试点，每个园区、镇街选择辖区内有条件的学校、青少年宫等开展小学生暑期托管服务。具体开放学校数量、班数规模和布点由各园区、镇街确定。

二、服务对象

各暑期托管学校根据镇街教育部门安排，面向本区域内小学一至五年级学生提供暑期托管服务，学区内具有本市小学学籍的学生均可自愿报名参加。

三、服务时间

服务时段原则上从7月19日到8月20日(不含周六、日)，可分为２期。每期具体起始时间由各镇街试点学校结合实际安排。

四、服务内容

（一）基本托管服务

以基本看护为主，合理提供其他服务，确保学生得到充分休息。试点学校开放教室、图书馆、阅览室、运动场地和社团活动场所。托管服务内容主要包括组织学生在教室、图书室内开展集中自主阅读，做暑假作业等。试点学校组织教师和工作人员带班，确保学生活动安全有序。

（二）素质拓展服务

试点学校在基本看护的基础上，适当开展校内艺体、科普等社团活动以及拓展训练、劳动实践教育和职业体验等，进一步提升学生的体验式学习能力，增强学生综合素质，提升学生身心健康水平。

五、组织实施

（一）组织主体

由各镇街制定试点工作方案，以镇街为主组织实施。鼓励镇街统一组织试点学校自主运行或与第三方社会机构参与服务的方式推进暑期托管项目实施，但不得引入学科类校外培训机构参与。提倡利用场馆设施齐备、硬件条件较好的学校进行试点；可通过整合学校少年宫、镇青少年活动中心（宫）、社区居委会、家长委员会、大学生志愿者等各种资源开展托管服务。成立工作专班，协同推进暑托服务项目的实施。

（二）参与人员

鼓励各镇街、学校的领导干部、党员、青年教师主动自愿参与托管服务工作。鼓励各镇街主动对接在莞高校和职业院校，将大学生暑期社会实践和高中阶段教育暑期劳动教育实践活动与小学生暑期托管服务有机结合，对参与的志愿者可给予适当补助。大学生、高中生志愿者应在教师的指导下参与托管服务；志愿者必须能确保累计上岗服务5天（含）以上。试点学校可招募本校或本社区的退休教职工和家长义工参与托管服务，并可给予适当补助。

（三）公益性收费

遵循公益普惠原则，镇街教管中心要会同有关部门完善暑期托管服务经费保障机制，在成本分担方面，可参照课后服务相关政策，适当收取服务费用，同镇街收费标准应保持一致。对家庭经济困难学生可免收相应费用。在人员补助方面，参照校内课后服务政策执行。

六、工作要求

（一）各镇街教育管理中心要提高政治站位，加强与财政、公安、民政、文化、妇联、共青团、关工委、高校、社区等部门协调沟通，统筹政府、学校、家庭和社会等多方力量，因地制宜盘活各类资源，结合实际开放托管服务学校，解决家长暑期孩子看护难问题。

（二）各镇街试点学校要增强服务的针对性、精准性，并提供多元化的服务内容，助力学生健康成长、全面发展。各镇街、学校要密切家校沟通，积极引导家长关心重视孩子暑期生活，利用暑期，加强亲子陪伴、交流互动，构建良好亲子关系。各学校不得组织学科培训和集体授课，严禁违规补课、讲授新课。

（三）各镇街要加强试点探索，利用好今年暑期试点阶段，进行大胆有益的探索，尤其在保障教师权益、建立和完善收费机制、信息化集约管理机制、第三方准入与服务评价等方面进行重点探索，为进一步推进托管服务工作积累、总结经验。

（四）各镇街和试点学校要高度重视并落实好学生安全工作，加强学校安全保卫、医疗卫生、食品安全和疫情防控管理，完善安全管理制度，明确参与托管服务的人员安全责任，制定安全应急预案。严格落实疫情防控各项要求，实行校园封闭管理。严禁有不良记录的社会机构、场所、人员等进入校园和参与托管服务。

（五）各镇街和试点学校要主动做好政策解读和正面引导，加强信息公开，争取社会、家长、教职工理解支持，引导新闻媒体做好正面宣传，共同营造良好的工作氛围。

试点行动

南城充分利用公共资源开展系列主题心理讲座

南城作为全市10个试点镇街之一，迅速行动起来，一是积极拓展资源，提供较好的托管工作人员保障；二是多方筹措经费，减轻家长经济负担；三是开设特色课程，促进学生身心健康；四是充分挖掘校内和周边资源，为学生提供更好的学习生活条件，切实保障小学生暑期托管工作有序开展。

试点范围

2021年暑假，选择阳光第五小学、阳光第六小学、阳光第八小学、阳光第九小学等4所学校开展小学生暑期托管工作，托管班数根据该校报名的学生人数确定，每班人数原则上不超过40人，按照生师比10:1左右配备教师、志愿者和管理人员；若报名人数过少，就近的学校可以联合开展。

服务对象

暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生，由家长和学生自愿选择参加。试点期间，各暑期托管学校主要面向本校一至五年级学生提供暑期托管服务，外校学生也可选择就近的学校报名参加，无户籍限制。

服务时间

本次暑期托管服务分两期进行，第一期时间为7月19日-7月30日（星期六、日除外）;第二期为8月9日-8月20日（星期六、日除外）。每天托管服务时间为8:30-17:30；其中12:00-14:30为午餐午休时间，学生可选择回家或在校内午餐午休。

服务收费

暑期托管班坚持“自愿、公益”原则，南城各试点学校收费标准为50元/人・天（不含中餐费），在校内参加午餐的，午餐费17元/人・天。家庭困难的学生可向学校提出申请，适当减免。

服务内容

暑期托管学校应合理安排服务内容，各试点学校应以周为单位，制定每天的托管服务安排，托管服务以看护为主，组织学生在教室、图书室内开展集中自主阅读，做暑假作业等；

开放有空调的休息场所，让学生能躺着休息，确保学生能够得到充分休息；

在做好看护的同时，合理提供一些游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务；

可以利用校园周边的资源，如在确保安全和做好疫情防控措施的前提下，组织到就近的南城展览馆、图书馆、百花林公园、天安数码城等地参观学习，拓宽学生知识面；

邀请南城青少年心理健康成长指导中心的教师和志愿者为学生开展讲座，准备开展四个主题讲座：“假期适应与自我管理”“与家人和谐相处的方法”“生命教育与安全自律”“情绪情感控制与管理”，促进学生身心健康。

松山湖三大类托管项目供家长自主选择

松山湖充分整合辖区教育资源，提供了基础托管、普惠托管、特色托管三大类暑期托管项目，供家长自主选择。而且价格普惠、特色突出，其中基础托管服务是全免费开展，特色托管与普惠托管课程丰富多样，但仅收取部分成本费用，以公益普惠为准绳。

试点范围

2021年暑假，选择松山湖青少年活动中心及阳光雨等四个托管点开展小学生暑期托管工作，托管班数根据报名的学生人数确定。

服务对象

暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生（小学一至五年级学生），由家长学生自愿选择参加。试点期间，暑期托管服务主要面向松山湖各小学在读学生（双职工家庭优先）。

服务时间

7月26日-8月6日（星期六、日除外），每天上午8:30-12:00,下午2:30-5:30；家长可以根据实际情况，自愿报读其中一期或两期。

中午12:00-14:30为午餐午休时间，学生自行回家午餐午休。

服务内容

暑期托管点应合理安排服务内容，以周为单位，制定每天的托管服务安排，托管服务以看护为主，在做好看护的同时，合理提供一些游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等。

（一）特色托管（半天）

突显青少年活动中心优势，整合中心丰富多彩的才艺、科技、体育课程，组合成内容丰富、形式多样的营地课程。半天提供科体、艺术体验营，体适能训练营开展特色素质拓展服务。半天由专业的音乐、舞蹈、美术、科技、体育老师组织学生开展各类艺术、科技、体育的体验式活动课。每班设有带班老师和工作人员负责带班，确保学生学习和活动安全有序。

（二）普惠托管（半天）

突出托管特点，将基础托管和特色素质拓展课程相结合的半天课程，主要形式是“体验活动+普惠托管”结合，包含了托管服务和艺术、科技、体育的体验活动，动静结合，提升暑期托管品质。

（三）基础托管（全天）

以阳光雨党群服务中心为平台，开设阳光雨暑期托管服务，为周边社区居民提供作业辅导、安全教育、红色教育等服务，主要以体验活动加学生看护为主。

班级规模

实行小班化管理，每班20人，设有带班老师1名，教学助理1名，每个素质拓展课由专业老师担任，每班5-6个专业教师组。

带班老师和助理负责学生管理，为学生提供安全保障，为托管工作保驾护航；专业艺术、科技、体育老师负责课程活动的设计和组织，为托管工作提升品质。

收费标准

特色托管班100元/半天（3小时，全是素质拓展课程），材料费另收，不超100元。

普惠托管班50元/半天（1.5小时才艺或科体体验活动+1.5小时自习或阅读），无材料费。

基础托管班免费。

下来，其他8个试点镇街也将陆续出台具体的暑假托管服务试点工作方案。

来源：“东莞慧教育”南方号