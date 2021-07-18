对中国留学生来说，2020年是非常特殊的一年，席卷全球的新冠肺炎疫情不仅给他们的留学规划和学习计划带来影响，而且影响持续至今。如何看待疫情给留学领域带来的影响，从疫情暴发至今，一直是热议话题。

对中国留学生来说，2020年是非常特殊的一年，席卷全球的新冠肺炎疫情不仅给他们的留学规划和学习计划带来影响，而且影响持续至今。如何看待疫情给留学领域带来的影响，从疫情暴发至今，一直是热议话题。

出国留学的大趋势不会变

“新冠肺炎疫情在全球蔓延，的确会对今年以及未来一两年拟出国留学的人群造成影响，我们对这一两年的留学形势持谨慎乐观态度。”在去年6月底举行的《2020中国留学白皮书》线上发布会上，新东方前途出国总裁孙涛如是说。

时隔近一年，《2021中国留学白皮书》（以下简称白皮书）的发布改为线下，孙涛的判断是：“目前来看，留学的大趋势不会变，但国际化人才培养的方式发生了变化。”

李昭（化名）本科就读于国内一所985大学，从大二开始着手计划出国攻读硕士学位，目的留学地是美国。“2020年是很不一样的一年，留学规划不仅受到新冠肺炎疫情的影响，也受到国际环境的影响。期间，我也曾想过是不是要放弃出国留学，但后来还是决定申请赴美留学，因为我觉得从长远来看，这些影响应该都是暂时的。”刚刚过去的两个月中，李昭收到了来自美国5所大学的录取通知，“学校都还不错，让我最惊喜的是，最近还收到一所位于美国西部、综合排名非常好的大学的录取通知，只不过是明年春季入学。”

白皮书的数据也印证了不少学生和李昭一样，疫情之下仍然选择申请出国留学。虽然受疫情影响，各国的留学政策不断变动，对中国留学生的学习和生活冲击都很大，但随着新冠疫苗接种范围的扩大，92%的在读中国留学生表示计划回到留学国家完成学业。同时，根据意向留学人群的调研数据，91%的人群表示仍考虑留学计划。超七成已有留学经验人群表示，依旧会推荐身边的人去留学。

留学不再只局限于地理范畴

出国留学一直被视为培养国际化人才的最优途径，受疫情和国际形势变化的影响，2020年年初至今，学生流动和出国留学受到冲击，越来越多的留学专家认为，留学不再只局限于地理范畴，在国内也可以实现国际化人才培养。

什么是国际化人才？孙涛认为可以从自我管理、人际关系、压力承受、文化适应、能力基础（包括创造力、语言能力、审辨式思维、学习敏捷性）等维度来界定。

“国际化人才培养方式正在发生变化，比如以前多是学生负笈海外，如今越来越多的国内高校引进了海外教育资源；以前送孩子出国留学大多是家庭的单个行为，如今国内高校正在成为国际化人才培养的重要途径。更值得一提的是，也有中国高校开始在海外建校区。”孙涛说。

白皮书数据显示，疫情促使意向留学人群的学业规划更多样化。相关调研数据表明，44%的意向留学人群仍坚定留学计划；47%的人群则是两手准备，除出国留学外还同时关注多种升学途径。而在本科以上关注多种升学渠道的意向群体中，58%的人群优先考虑的是中外合作办学项目、海外高校在国内的分校等与国际教育相关的备选升学渠道。

家在北京的王女士从事国际教育多年，女儿正在一所公立中学读初二。“出国留学是我和孩子早就商量好的未来学业规划，但疫情确实让我们的想法发生了变化，现在优先选择是中外合作办学机构。”王女士说，“但有一点是让我们犹豫不定的，即成为国际化人才，不可或缺的是具有国际视野。相对在国外实地学习，在国内学习缺乏跨文化体验，不过到国外交换学习是一种弥补方式。”

“在地留学”成为新的选择

今年发布的由全球化智库与西南财经大学发展研究院共同编著的《中国留学发展报告（2020～2021）》蓝皮书显示，中外合作办学的实体机构以及具有良好合作关系的中外合作办学项目的中方院校，正成为本应在海外合作院校学习的中国学生开展线上和线下学习的重要载体，“在地留学”成为新冠肺炎疫情期间出国留学新的替代选择，比如纽约大学的3000名中国留学生可以在上海纽约大学开展学习。

中外合作办学并非新鲜事，2003年，宁波诺丁汉大学成立；2006年，英国利物浦大学与西安交通大学联合创办西交利物浦大学……截至2020年底，全国现有中外合作办学机构和项目2332个，其中本科以上1230个。但因疫情的影响，中外合作办学在去年和今年迎来了比往常更高的关注度。

沈阳大学校长赵彦志撰文指出，疫情对于跨境交流既是挑战也是机遇，教育部通过中外合作办学渠道解决疫情期间部分留学人员赴境外就学困难这一举措，促使了中外合作办学不断创新办学理念与模式。一方面，始终坚定不移落实教育对外开放战略要求，深度引进全球优质教育资源，增强中外双方合作信心；另一方面，积极寻找“转型”契机，着力探索建立“在地国际化”教育模式，将西方教育理念与传统育人目标相结合，探索出适应中国教育的高水平“在地国际化”办学机制，提高国际化办学风险控制能力。（本报记者 赵晓霞）

延伸阅读：

近三成人群选择“多国联申”

本报电日前在京发布的《2021中国留学白皮书》（简称白皮书）显示，近三成人群倾向于通过增加同时申请的国家数量，来保障留学规划的稳妥，应对疫情为留学规划带来的不确定性。

白皮书数据显示，在留学目的国家的选择倾向中，美国、英国、加拿大仍然是热门意向留学国家。其中，赴英国留学的中国学子人数逐年攀升。

值得关注的是，中国学子中，意向留学人群对日本、新加坡、中国香港等亚洲留学国家和地区的认可度呈连年上升的趋势。

相关专家表示，亚洲高等院校凭借相近的文化环境、低廉的留学费用等因素受到中国学子的欢迎。