提供午餐午休，广州黄埔区7月19日开始暑期托管

7月19日起，共分两期，每期12天（不含双休日）。第一期7月19日-8月3日，第二期8月5日-8月20日。

7月16日，记者从广州市黄埔区教育局获悉，2021年暑假，黄埔区在黄埔港片区石化小学、南岗片区新港小学、科学城片区科学城小学北校区、科学城片区香雪小学、知识城片区九龙第三小学等5所学校进行试点，面向片区内小学和本校一至五年级学生提供暑期托管服务。

服务时间：7月19日起，共分两期，每期12天（不含双休日）。第一期7月19日-8月3日，第二期8月5日-8月20日。

试点学校将提供以下服务：

午餐服务：为有需求的学生提供午餐服务。午餐由学校食堂统一供餐或选择有合法资质的集体配餐企业配送，确保食品安全。

午休服务：午休可安排在教室，或具备消防安全及相应条件的其他场所。条件较好的场所，应优先提供给低年级学生使用。

托管服务：

（1）基本托管。以看护为主，确保学生能够得到充分休息。学校开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，主要形式为自主作业、自主阅读、自习等。可安排教师跟进管理，但不得作为学校教学的延伸，不得组织集体补课、讲授新课。

（2）个性托管。由第三方机构组织开展体育、艺术、科普活动、非物质文化遗产传承教育等优质教育服务。有条件的学校，可充分利用本地红色教育基地、博物馆、文化馆、科技馆、青少年活动中心等社会教育资源，组织开展社会实践类参观、学习、训练、体验等活动，原则上不得开展跨区活动。具体活动由学校根据场地会同家委会协商确定。

黄埔区暑期托管服务坚持自愿参与，公益普惠。面向确有需求的家庭和学生，并由家长学生自愿选择参加。学校主动向家长宣传告知具体安排，同时积极引导家长关心重视孩子暑假生活。坚持“政府学校支持、家长合理分担、收费公益普惠”原则，采取财政补贴公用开支、收取服务性费用或代收费等方式筹措经费。

黄埔区暑期托管服务坚持共建共享、公开透明。充分利用和发挥现有校内课后服务的资源优势，引入有资质的第三方机构合作开展暑期托管服务，满足学生个性化发展需求，助力学生全面发展。暑期托管服务项目、服务对象范围、服务时间、服务内容、收费标准等要全面公开，自觉接受监督，接受教育、物价部门和家长、社会的监督。

【记者】马立敏