2021中山大学第一批录取通知书送达！在这所知名高中

2021年中山大学强基计划招生专业一共10个，包括汉语言文学（古文字学方向）、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学和2021年新增的理论与应用力学，其中大部分是学科评估A类学科、国家级一流本科专业。

16日上午10时，广东肇庆中学管乐队排练厅里，悠扬的乐章缓缓流淌，师生们正在排练曲目《我爱你中国》。

突然，中山大学肇庆招生组负责人、计算机学院党委书记、教授马啸脸上带着微笑，手拿两个厚厚的信封，走进排练厅。管乐队同学们停下演奏，抬起头好奇地张望。

“中山大学强基计划要求考生综合素质优秀或基础学科成绩拔尖，高考成绩优异，具有强烈的专业兴趣，并有志于从事相关领域科学技术工作。我们希望考生立鸿鹄之志，发现自己的浓厚兴趣，发掘自己的学术潜力，发扬千锤百炼的奋斗精神。”马啸说明来意后，一阵掌声把管乐队里的两名高三级学长学姐——萨克斯手张梓欣、主持人李宗祐淹没其中。他们迎来一份特别的“礼物”：中山大学2021年的第一批录取通知书。

肇庆中学是广东省首批重点中学、首批国家级示范高中，有21位教师是中大校友，每年向中大等国内名校输送大批优秀学生。送出录取通知书的同时，中大也向肇庆中学颁发了“中山大学优质生源基地”牌匾。

张梓欣（右）、李宗祐接到录取通知书

强基计划基础医学专业新生张梓欣：

渴望成为钟南山、李兰娟那样的医学科学家

张梓欣（中）

2021年中山大学强基计划招生专业一共10个，包括汉语言文学（古文字学方向）、历史学、哲学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、生态学、基础医学和2021年新增的理论与应用力学，其中大部分是学科评估A类学科、国家级一流本科专业。

“从小在当医生的父亲的熏陶下，我对医学产生了浓厚的兴趣，在高中阶段也最擅长生物、化学。在去年疫情期间，我深深认识到生物安全的重要性，渴望成为钟南山院士、李兰娟院士那样的医学科学家，为中国医学发展出一份力。”放下萨克斯，张梓欣换上严肃和坚定的目光，畅谈自己的理想。

她回忆，基础医学专业介绍中“医病医身医心，救人救国救世”的医训震撼了自己的心灵，让她义无反顾地选择了中大强基。“中山大学医科有着悠久的历史和优良的传统，是华南地区最高医学学府；中大强基基础医学专业瞄准国家生物安全和生物医学领域的战略需要，势必成为中国未来顶尖医学科学家的摇篮。选择中大强基基础医学，就是选择了一条无悔的道路，一个伟大的梦想。”

中山大学中山医学院副书记、教授信文君向张梓欣送出录取通知书，同时为中山医“代言”:“中山大学的基础医学有多强？是国家一流本科专业建设点，是教育部拔尖学生培养基地，是强基计划单位，可以说所有能拿的培养点、荣誉都拿到了，在全国的排名是顶呱呱的。欢迎同学们上网查一查，未来积极报考！”

“我们对强基班学生实行订制式专属培养方案。实行本博衔接的五加五培养模式，培养完善的知识和创新能力体系；实行导师制和书院制的双轨培养，开展小班化、个性化和国际化培养；依托拔尖基地的‘心陶书院’，打造强基学生的专属活动，如学术沙龙、读书报告、课题汇报、成果展示等系列活动，在这里碰撞思想的火花，成就学术的成长；本科阶段结束，符合学籍管理绩点要求的，可直接推免，博士阶段实行优生优培，将有一流的大师成为学生的导师。”信文君说。

信文君介绍，基础医学专业强基学生的课程模块主要夯实人文和生物医学基础，同时强化医信交叉融合。在原有基础医学专业的课程模块基础上整合基础医学课程，同时增加了生物安全和医信交叉课程模块，生物安全模块是为服务国家安全战略特色性设置相关课程，而医信交叉课程主要为打造新医科建设，未来开展交叉研究设置。“另外我们开展本科生和研究生融合，相关研究生课程提供给本科生选修，如人工智能、大数据分析等。”

强基计划数学专业新生李宗祐：

被中大的底蕴所震撼，愿埋首拓扑学研究

李宗祐（右）

“我曾经到过中大的校园，一踏入校门就被浓厚的历史文化底蕴所震撼，一排排红墙砖瓦，经历岁月浮沉后依旧容貌不改，先进和现代化教学的引入又让这所学校的综合实力更上一层楼。从那时起，进入中大深造便成了我无限憧憬的目标和方向。”接到通知书，李宗祐难掩激动。

他表示，自己从小就对数学很感兴趣，希望在中大强基计划的8年能埋首研究。“我最感兴趣的是拓扑学方向。基础研究虽然枯燥，但对国家发展有重要的作用。何况，在中大这样的学校，我很容易就能找到学术路上的同路人，不会感到孤单。”

李宗祐在中山大学数学学院副书记章向宏的手中接过自己的录取通知书。章向宏说:“数学是自然科学的皇冠，许多学科的基本观念都需要数学来表示。强基计划中的数学与应用数学专业主要面向的是具有较好数学基础并对数学具有强烈兴趣，并有志于从事相关工作的高中毕业生。”

“我们将为强基计划班同学提供组织、师资、经费和政策等全方面保障，为每位同学单独制定人才培养方案并配备学业和科研导师，同学们可以提前进入研究生课程的学习及导师的课题研究，实现本硕博弹性学制连续培养。”章向宏介绍，中山大学数学学科是国家“双一流”建设学科，数学与应用数学专业入选国家级“双万”专业，在基础和应用等多个分支领域都有很强的实力。每学期开设由学术带头人主讲的、具有研讨班性质的“荣誉课程”，让同学们尽早接触数学研究前沿。“我们坚信，以一流的师资、一流的学生为基础，强基计划一定能培育出高素质、有志于服务国家重大战略需求的数学与应用数学专业拔尖人才。”

中山大学招生办有关负责人介绍，中大已于7月2日完成强基计划考生选拔工作，考生们可以在自己的报名系统内查询结果。近期各省份在陆续进行强基计划投档。

张梓欣（右）、李宗祐

2021版中大录取通知书有哪些亮点？

他们手上的这份2021版中大录取通知书有哪些亮点设计？

封套画中的建筑位于中山大学广州校区南校园中轴线上的怀士堂。“博学、审问、慎思、明辨、笃行”，礼堂前这十字校训为孙中山先生手书。

2021年中山大学录取通知书

2021年中山大学录取通知书

“录取通知书”五个大字为中山大学古文字学教授陈炜湛先生亲笔所书。

翻页而视，插画中展示的是中山大学地处粤港澳大湾区三座核心城市的“三校区五校园”办学格局。

2021年中山大学录取通知书

2021年中山大学录取通知书

校长寄语书写于通知书第三层，中山大学恪守校训精神，以“德才兼备、领袖气质、家国情怀”为学校人才培养目标。

中山大学新生羊城通

在录取通知书里，中大还贴心地附上了2021新生纪念版公交卡，帮助新生尽快适应学习和生活。

【记者】钟哲

【通讯员】张洁