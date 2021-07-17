@广东家长，暑期托管要报吗？专家这样建议

双职工家庭，孩子放暑假去哪儿？

双职工家庭，孩子放暑假去哪儿？这个困扰不少家长的问题，在广东一些地市或将得到缓解。

广州的学生参加校内课后托管。

7月7日，教育部办公厅印发了《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》，引导支持有条件的地方积极探索开展暑期托管服务工作。随后，广州、深圳、珠海等地市均发布通知，要求做好暑期托管服务。

“在落地执行时，要重视不得强制教师参与暑期托管工作。”中国教育学会副会长、广州中学名誉校长吴颖民说，同时，家长也要注意，切忌借将暑期监护孩子的责任全部推给学校。

中国教育科学研究院研究员储朝晖指出，学生是托管服务的直接对象，暑期托管应坚持学生自愿参加原则。学生的健全成长才是最终目标，不能本末倒置地为了家长而忽视孩子，为了安全而忽视、压制学生的健全成长。

时间：

并非贯穿整个暑假

事实上，校内托管并不是一个新鲜事物。早在20世纪90年代，广州小学校园内已有各种兴趣班和托管班。2018年，伴随着国家对校外培训机构的规范整治，小学生“三点半难题”再次进入公众视野，各地陆续推出课后托管服务。2018年5月，《广州市教育局关于进一步做好中小学生校内课后服务工作的指导意见》下发，全市11区出台具体实施细则，开展校内课后托管服务工作，引入第三方机构，最长托管时间可到下午7点。

缓解“三点半难题”后，暑期托管难题也将得以缓解。

7月9日起，广州、深圳、珠海、汕尾等地市相继印发关于做好小学生暑期托管服务工作的通知，于今年暑假期间开展小学生校内托管服务试点工作。

深圳和珠海都明确将服务时段分为2期，原则上安排在7月19日到8月20日（不含周六、日）之间。

汕尾提出，服务时段原则上从7月20日到8月20日（不含周六、日），分为半月班与1个月班，由家长根据需求自行选择。每期具体起始时间由各试点学校结合实际安排。

广州番禺区、越秀区、天河区等区陆续出台细则。

番禺区8个片区共22所公办小学试点开设暑期托管服务，于7月19日至8月20日（不含周末）分两期开展，第一期为7月19日至8月3日，第二期为8月5日至8月20日。

越秀区在6个学区内设置11个授课点，天河区设置5间试点学校。这两个区均自7月19日起到8月13日（不含周末）分两期开展暑期托管服务，第一期为7月19日至7月30日，第二期为8月2日至8月13日。

广州番禺区、越秀区、天河区3个区都明确，暑期托管服务面向小学一至五年级学生提供，家长可根据实际情况，自愿申请参加其中一期，或两期都参加。三个区每天托管的时间为上午8时30分开始，番禺区学校可托管至18时，越秀区可至17时45分，天河区可至17时30分。 三个区每天托管时间均分时段开展，其中，越秀区、番禺区均明确，家长可根据实际情况，自愿申请参加其中1个或多个时间段。

“广州用试点的方式开展，每个区选取不少于2个学区（片区）、开放不少于5所暑期托管学校，这是一个比较合适、稳妥的做法。”吴颖民说，暑期很多学校都有维修维护的需要，因此不适合在每个学校开展，试点能够较为集中、高效地统筹运用资源。

家长关心的午餐、午休问题，如何解决？

番禺区明确，开展午托服务，即“午休+午餐”，由学校提供的午餐收费项目按照价格主管部门管理规定执行，由集体配餐公司提供的午餐收费按实收取，原则上不超过16元/生/餐。

天河区明确，提供午餐午休服务，午餐由集体配餐公司提供。

越秀区的暑期托管方案没有明确是否提供午餐午休服务。越秀区第三学区发布的通知显示，该学区在越秀区东风东路小学天伦校区开设暑期托管服务，中午不开设午饭午休服务，家长做好接送安排。

课程：

提供基本托管和素质拓展课程

教育部办公厅印发的《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》提出，托管服务应以看护为主，确保学生能够得到充分休息。提供托管服务的学校应开放教室、图书馆、运动场馆等各类资源设施，在做好看护的同时，合理组织提供一些集体游戏活动、文体活动、阅读指导、综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务，不得组织集体补课、讲授新课。

广州的学生参加校内课后托管。

广州提出，服务内容包括基本托管服务和素质拓展服务，不得组织学科培训和集体上课。

深圳提出，暑期托管服务以基本看护为主，合理提供其他服务，确保学生得到充分休息。试点学校不得组织学科培训和集体授课，严禁违规补课、讲授新课、布置新作业。

珠海提出，暑期托管服务提供基本服务、拓展服务、特色项目。各学校不得组织学科培训和集体授课，严禁违规补课、讲授新课。

汕尾提出，暑期托管服务以基本看护为主，合理安排美育、体育、劳育和安全教育，确保学生得到充分休息。严禁试点学校组织学科培训和集体授课，严禁违规补课、讲授新课、布置新作业。

在已公布的细化方案中，广州市天河区、番禺区暑期托管提供了体育、艺术、科普、非物质文化遗产传承教育等课程；越秀区提供了德育、科技、美育等课程。

广州的学生参加校内课后托管。

“各地教育管理部门在积极探索开展暑期托管服务的同时，需要严格将假期活动与学期的教学区分开来。” 储朝晖说，要严密筑牢不得组织集体补课、讲授新课这道防线，不得暗中将假期托管变成复习班、补习班，尤其要防止各校之间暗中攀比造成整体恶性后果。

广州的学生参加校内课后托管。

在收费方面，各地均明确，暑期托管为遵循公益普惠原则，对家庭经济困难学生免收相应费用。

番禺区明确，普惠型基本托管、午休服务收费标准按10元/生/时段（3-4小时）。素质教育综合服务收费、个性化课程收费标准原则上不超过市场价格一半。

天河区明确，基本托管+素质拓展的课程收费标准为80元/天（9小时）。

师资：

不得强制教师参与

暑期托管的消息一出，不少人关注：这是否意味着教师不再拥有暑假？

教育部办公厅印发的《关于支持探索开展暑期托管服务的通知》提出，引导教师志愿参与。地方教育部门和学校要积极引导和鼓励教师志愿参与学生暑期托管服务，不得强制。对志愿参与的教师应给予适当补助，并将志愿服务表现作为评优评先的重要参考。要统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，保障教师权益，既要保障教师暑假必要的休息时间，也要给教师参与暑期教研、培训留出时间。7月13日，教育部召开新闻通气会明确，“要取消教师寒暑假”的说法没有依据。

广州一名小学校长说，她所在的学校教师有部分教师明确表示不参与暑期托管服务工作。该校长说，暑期是教师放松身心、调整状态的重要时期，也是教师参加培训、提升自己的重要时期，这段时间应该是要有所保障的。“事实上，不少教师在暑期也有教学工作要完成，例如，我们学校要求老师在暑假完成下一学期所有课堂的备课工作，等下一学期要上课的时候再对课件进行完善。这是因为，一旦正式上课，教师很少有时间和精力去思考如何上好课，因此暑期也是备课的关键时期。”

从已颁发工作细则的地区来看，大多数地区既统筹安排学区（片区）内小学教职工志愿参与，也向第三方社会机构购买服务。

越秀区明确，暑期托管由各学区学校和富有经验的第三方服务机构共同提供基本托管与各类素质拓展课程，尽可能满足学生和家长多方面的需求。天河区在发动教师志愿者、社区志愿者参与托管服务外，还引入有资质、有经验的第三方机构合作开展暑期托管服务，各托管班将由校内教师担任班主任。

广州市海珠区晓港东马路小学校长李颖致表示，在部分教师志愿参加的同时，向第三方社会机构购买服务开展小学生暑期托管服务工作是比较合适的。一方面，校内的老师多以语数英等学科教师为主，音体美的教师不多，开展素质教育课程的类型有限；另一方面，第三方社会机构也需要一定的就业机会，由他们开展工作，是一个双赢做法。

广东省教育厅副厅长李璧亮表示，学校是现成托管资源（场地、师资、经验、组织能力）最集中、最丰富的地方，教育部门应该有担当作为，积极响应支持，率先行动，但切忌要求学校开“无限责任公司”，将任务交给学校“一包完之”。动员教师参与，宜用自愿公益原则，用支持倡导鼓励方法，不要动辄采用强制、“绑架”的方式，切忌简单“一声令之”。

家长：

缓解了双职工家庭暑期“看护难”问题

家长们对暑期托管如何看？

“打算为孩子报名暑期托管。”番禺区一名二年级学生的家长陈女士说，她家是双职工家庭，孩子暑假如何看管是个难题，他们不放心孩子自己在家，本打算带孩子去老家交由爷爷奶奶照顾，而暑期托管服务正好缓解了孩子暑期“看护难”的问题。“在学校托管比较安全放心，还可以学习特色课程，收费也比较低。”陈女士说。

而家长汤女士则说，作为大学教师，她本人有寒暑假，所以没有将孩子送去暑期托管的需求，并且她也会有针对性地给孩子设计课程托管，学校暑期托管的课程不一定适合孩子。“其实，不少家长已经把孩子的暑假安排排满了，已报名了各类学习课程。”汤女士说。

“在校内开展的暑期托管服务工作质量如何，也是一个值得商榷的问题。”广州家长刘女士说，在校内开展的暑期托管服务相对外面的培训机构来说相对优惠，但是优质的服务需要的成本往往是比较高的，“因此校内的暑期托管服务开设的素质教育课程可能质量比较一般，这也是一个问题。”

广州家长郭女士说，广州有不少外来的双职工家庭，若是没有老人家帮忙照顾孩子，暑假孩子的安全可能得不到保障，暑期托管对这些家庭来说确实是一个很好的服务。“希望在课程安排上会丰富一些，不只是把孩子们召集在一起，看着他们写作业。”

“开展小学生暑期托管服务工作的初衷是好的，是为了缓解一些在暑期无法照看孩子的家庭的实际需要。但在具体实施的过程中，也要避免暑期托管服务变成一种模式、一种必须。”广州一名校长指出，例如，这几年开始开展的校内课后托管“430课堂”，本是缓解小学生课后无人看管、家长接送难等问题，但在实施中，很多有条件看管孩子、按时接送孩子的家庭，也让孩子参加 “430课堂”，把课后孩子的看管责任交到学校，这其实也加重了老师的负担。“暑期托管服务工作要避免出现这样的问题。”该校长说。

专家：

学生的健全成长才是最终目标

在不少人为暑期托管拍手叫好的同时，也有人提出：暑期托管让孩子暑假也待在学校，是否会引发孩子的厌学情绪？

“家长也要关注，孩子是否愿意参加暑期托管，毕竟对于孩子来说，校内托管还是集体生活，是强调纪律和规则的，不像在家里过暑假那样，能够放松自我。”李颖致说，其实对于孩子来说，是需要暑假这段时间来释放天性的。

“从学制安排看，假期有其独特的功能，并非可有可无的。”储朝晖说，暑期托管若演变为学生的第三学期就违背了这一基本原理，必然对学生成长造成伤害，直接影响后续的学习品质，长远损害学生的学习兴趣、爱好和自主性。所以，“坚持学生自愿参加”是非常重要的原则。尤其要防止一些地方将办了多少托管班，为多少家长和学生进行了托管服务作为政绩追求而使得托管变质变味。

储朝晖说，家长、托管方和管理方都必须明确，家长是托管服务的间接对象，为家长解难不是最终目标；学生是托管服务的直接对象，学生的健全成长才是最终目标，是比安全更高层次的需求和要求，不能本末倒置地为了家长而忽视孩子，为了安全而忽视、压制学生的健全成长。

“开展小学生暑期托管服务工作，回应了老百姓的需求，特别是对于一些双职工家庭来说，暑期确实有托管孩子的需要。但家长也要注意，暑期是亲子交流、共同成长的重要时期，若非不得已，尽量不让孩子参与暑期托管服务。”吴颖民说，孩子们已经上了一个学期的课，相信对于大多数孩子来说，都是更愿意享受暑假时光的。家长应该尽可能争取更多的时间，与孩子一起度过充实而有意义的假期，切忌借暑期托管将监护孩子的责任全部推给学校。

【南方日报记者】马立敏 实习生 林子欣