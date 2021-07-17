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问好这6个问题可大大降低留学诈骗风险！

2021-07-17 09:57 来源：南方网
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　　阅读关键词：【新高考】【多元升学】

　　此前，广东考试介绍了高考后的录取升学路径之一出国留学！

　　有家长问：留学项目不知道如何准备？还有家长反馈：最近总是收到各类留学电话，他们自称是XX学校的招办老师，可以介绍留学项目，真假难辨。

　　国外留学项目种类繁多，如何辨清国外留学项目的陷阱？哪些才是靠谱的？哪些是诈骗？在广东高考录取关键节点，如何快速甄别？今天，广东考试为你细说：

　　1个妙招快速甄别

　　看清宣传传单的一些“噱头”字眼。如：认清“保录”字眼，最好以协议为准。一些打着“保录”的旗号，但是实际上没有保录的可能；背书是国内名校主办，而实质是二级学院，等等。

　　问清这6个问题，可大大降低风险

　　1.这个项目拿到的任何学位，是否能有教育部留学服务中心（中留服）认证？

　　提示：如果能拿到的最高学历没有认证，不建议读。如果说能拿到。就让他们出具已经有的认证模板。硕士肯定可以被认证（全部在国外），本科不一定担保可以被认证。

　　2. 国内几年，国外几年？（俗称几加几）

　　提示：高考后的国际化项目分为高考录取（计划内）与非高考录取（计划外），选择计划内的以高考专业目录为准。选择计划外的中外合作培训类项目，此类项目是学校下属一些可以对外的学院创收为目的，大多不需高考成绩，但要参加入学考试，要看清官网简章。

　　3. 每年学费多少，国内国外两个价怎么收？住宿费，语言培训怎么收？

　　提醒：了解清楚学习期间总体费用数额，以及是否包含生活费。像一些课程，会有五万或十万的价格；问清楚课程是否包括语言培训费，如果交了五万学费，忽然又说要交五万培训费，那么，语言培训费可能就变成“无底”了。

　　4. 在国内读的年数里面，有没有可以换国外学分的课程？有多少？

　　提醒：一些国外学校可以承认国内学分。如果出国求学，从国内带出去的学分越多，出去就越省钱。所以，“能有多少学分带到国外”，是比较现实的关键。

　　5. 国内是什么机构主办的？国内在哪里读书？能去哪些学校？

　　提示：查查国外国内机构官网网站上是不是有此类项目，如果有就会放心点。当然大多数都不太会有。

　　6. 报读后退路是什么？最差去哪些学校？退费规则是什么？

　　提示：报名后有没有可能出不了国？如果出不了有什么措施？

　　记者|柯丹洁

　　本期专家顾问|广东阳光高考公益专家库成员 彭小刚

　　出品|南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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