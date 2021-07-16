华南理工大学4位校友向母校捐赠4亿元 用于设立奖学奖教基金

华南理工大学举行发展座谈会暨校友捐赠仪式。

7月14日下午，华南理工大学举行发展座谈会暨校友捐赠仪式。TCL董事长李东生、新豪方集团董事长刘石伦、深圳市卓越置业集团有限公司董事局主席李华、广州市金誉实业投资集团有限公司董事长李永喜4位校友与学校签订捐赠协议，各向学校捐赠1亿元，用于设立学校奖学奖教基金，助力学校人才培养和科技创新。

华南理工大学党委书记章熙春、校长高松代表学校接受了校友捐赠，为李东生校友、刘石伦校友、李华校友、李永喜和卢静文校友伉俪颁发大学理事会荣誉理事长聘书和捐赠纪念品，还向谭帼英、敖小强、李连柱、盛宇宏、胡德兆、何小鹏、袁玉宇等校友颁发了纪念品和感谢信。

“母校‘博学慎思 明辨笃行’的校训精神，严谨求实、刻苦钻研的学风，不仅塑造了我们这一代大学生富有理想、专心踏实的精神品格，更为我们日后能够在社会立足，成就事业、报效国家，打下了牢固的根基”，“母校加强基础科学研究、引进国内外高端人才，需大量资金，希望我能有所作为”，“母校全面发力‘双一流’建设，积极探索双创教育改革，创新人才辈出，成果斐然，作为华工人，我也感到骄傲与自豪”，“无论天涯海角，母校永远是我们事业发展的坚强后盾”……李东生、刘石伦、李华、李永喜校友在发言中回忆了求学创业经历，表达了对母校的感恩之情和回馈支持母校发展的拳拳之心。

在百年来的办学历程中，华南理工大学始终与党的事业、国家发展和民族振兴同向同行。进入新时代，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在教育部党组和广东省委省政府的关心支持下，学校办学迎来高质量内涵式发展的新局面，成为全面进入全球四大权威大学排行榜前500强的14所内地高校之一，工科排名居全球第22位。目前，学校形成了五山校区、大学城校区、广州国际校区“一校三区”的集约办学新优势。

在学科建设和人才队伍建设上，华南理工大学形成了以工见长，理工医结合，多学科协调发展的综合性学科格局，一批学科成为国际顶尖学科，打造了一支由20余位院士领衔的高层次人才队伍，助力广东建设高端人才集聚高地。在科研及成果转化上，华南理工大学科研创新能力位居全国高校前列、广东高校首位，连续四年入选路透社亚洲最具创新力大学榜单前十，学校原始创新能力持续提升，重大项目攻关能力持续增强，高水平科研成果持续涌现，科技创新平台体系持续完善。在人才培养上，华南理工大学始终坚守为党育人、为国育才初心使命，人才培养“华工模式”广受赞誉，为广东创新发展提供强有力的人才支撑，被社会誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”“新能源汽车界‘黄埔军校’”和“拔尖创新人才培养基地”。

2017年，华南理工大学与教育部、广东省、广州市四方共建广州国际校区，全力当好在地国际化办学的先行者和探路者。经过三年起步建设，广州国际校区社会影响力和示范效应日益扩大，初步走出了一条扎根中国大地办世界一流大学的新路子。广州国际校区在全要素推进国际化人才培养、搭建产教融合的科技创新体系、构建多元办学经费来源机制、实施综合评价招生改革、实施与国际接轨的人事聘用体系等方面深化改革创新，加快新工科建设，在“书院制”和“全员导师制”方面加强探索，实现内涵式发展，勇当粤港澳大湾区高等教育发展的排头兵，全面提升服务区域和国家发展的能力。

李东生校友向母校捐赠

刘石伦校友向母校捐赠

李华校友向母校捐赠

李永喜、卢静文校友伉俪向母校捐赠