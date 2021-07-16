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广东再增加专项资金，重点支持6所大学“冲补强”

2021-07-16 09:48 来源：南方plus
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　　今年3月，广东省教育厅公示了《2021年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金安排方案》，拟安排23.1亿元支持34所公办本科高校切实解决广东高等教育发展不平衡不充分问题，增强高校服务创新驱动发展战略的能力，加快高等教育内涵式发展。

　　时隔4个月，今天广东省教育厅再次公示《关于2021年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划专项资金安排方案（第二批）》，拟安排4800万元专项资金，重点支持6所大学加快发展。同时有900万元是根据省财政厅意见，广东省教育厅将对原工作经费安排进一步优化，重新安排。

冲补强第二批资金安排

　　其中，广东外语外贸大学获得2600万元，原因是“升格高水平大学重点建设学科奖补资金”。

　　北京师范大学珠海校区、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院分别获得800万元资金支持。两所来自珠海的大学获支持资金额相同，获支持理由也一样：“新增入选高水平大学建设学科奖补资金。”

　　广州大学获得300万元资金支持，因为“补助广州大学承办第七届中国国际‘互联网+’大学生创新创业大赛广东省分赛活动资金”。

　　惠州学院、广东技术师范大学分别获得150万元资金支持，因为“‘补短板’‘强特色’高校以第一牵头单位获得2020年度广东省科学技术奖，每项奖励150万元”。　　公示全文：

　　为贯彻落实党的十九大精神，切实解决我省高等教育发展不平衡不充分问题，增强高校服务创新驱动发展战略的能力，加快高等教育内涵式发展，结合各高校建设情况，我厅研究制定了2021年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划专项资金安排方案（第二批，详见附表）。现根据《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》（粤府〔2018〕120号）的有关规定，对经费安排予以公示，公示期自2021年7月15日至7月21日，共7天。

　　如对公示内容持有异议，请在公示期内以书面形式向省教育厅反映。以个人名义反映情况的，请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等；以单位名义反映情况的，请提供单位真实名称（加盖公章）、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。联系电话：020-37628711；传真：020-37627742；电子邮箱：yjsc@gdedu.gov.cn。地址：广州市越秀区东风东路723号高教大厦907室（邮编510080）。

　　【记者】吴少敏 钟哲

编辑： 罗予岐

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