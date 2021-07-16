广东省提前批本科院校16日8:00开始征集志愿

省招生办决定对该批次缺额计划征集志愿，组织二次录取。

7月15日，广东省高考提前批本科院校录取工作基本结束，该批次大部分院校已完成招生计划。但因部分考生志愿填报“不服从专业调剂”，导致退档产生少量缺额计划，其中提前批军检院校普通类（历史）主要集中在公安院校再选科目为思想政治的专业，普通类（物理）主要集中在公安院校再选科目为思想政治的专业和个别再选科目不限的专业。

经研究，省招生办决定对该批次缺额计划征集志愿，组织二次录取。现将有关事宜公告如下：

征集志愿填报时间安排

（一）7月16日8:00-20:00考生填报征集志愿，20:00-21:00考生不能修改志愿，只能确认志愿。

（二）录取时间为7月17日。

填报条件

（一）提前批军检院校

1.军队院校。高考成绩达到广东省普通高校招生军队院校录取最低分数线[普通类（历史）：548分；普通类（物理）：539分]，经政治考核、军检合格且未被录取的考生。

2.公安院校。高考成绩达到广东省普通高校招生本科院校录取最低分数线[普通类（历史）：448分；普通类（物理）：432分]，政审、体检、面试合格且未被录取的考生。

3.中国消防救援学院。高考成绩达到中国消防救援学院录取最低分数线[普通类（历史）：548分；普通类（物理）：539分]，政审、体检、面试合格且未被录取的考生。

4.烟台南山学院。高考成绩达到广东省普通高校民航飞行技术专业招生录取最低分数线[普通类（物理）：总分450分（英语单科90分）]，民航招飞体检、背景调查合格且未被录取的考生。

（二）提前批非军检院校

高考成绩达到广东省普通高校招生本科院校录取最低分数线[普通类（历史）：448分；普通类（物理）：432分]，且未被录取的考生。其中院校另有要求的请查阅相关征集志愿院校招生专业及计划统计表。

（三）教师专项计划

高考成绩达到广东省普通高校招生本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）录取最低分数线[普通类（历史）472分；普通类（物理）460分，其中华南师范大学：普通类（历史）528分，普通类（物理）519分]，且未被录取的考生。

（广东省教育考试院）