自测！留学的3个基本条件你达到了吗？想升硕要好好规划了！

自测3个留学基本条件：升学需求；学生自身条件；家庭条件。

最近，大家都在焦心地等待录取结果。前几天，我们为大家介绍了录取结果公布后的多元升学路径——复读。今天，我们来聊聊另一种升学路径——出国留学。

■ 自测3个留学基本条件

1.升学需求：想出国，有升学规划，能评估项目国内外学位认证含金量。

2.学生自身条件：①英语成绩较好，或有意志好好练英语的；②能自律，有深造意愿并能行动起来；③有留学的想法。

3.家庭条件：要对项目所对应的学费有所预估。

■ 考上本科，仍觉得不理想，有2种升硕路径

1.考上国内名校，仍想出国升造，入学后可参与国际校际交流项目读硕博。（一般这类项目都由学校主办和背书，只对正规计划内学生开放。）

2.考上普通院校，毕业前申请国外硕士深造。

■ 考上专科，仍觉得不理想，有3种升硕路径

1.入学后，申请国外升本升硕项目。

2.入学后，考取国内专升本，之后再申请国外硕士升造。

3.选择计划外的中外合作培训类项目（比如：1+3，2+2，3+1，3+1+1等），这类项目优点是有强化英语和为出国准备的课程。要留意的是：①相应的费用也较高，要有心理准备；②种类繁杂，最好要选择有教育部留学服务中心（中留服）认证的项目。

■ 用三步快速了解中外合作项目

第一步，做好升学规划，尽早了解学校的这类留学项目。

第二步，进学校官网了解具体项目招生简章。（主办单位、学费、课程认证方式、学位证书、所选专业、认证机构、专业及国外学校情况、上课模式、退路等等）

第三步，有条件的最好实地考察和进一步咨询。

举个例子：

项目：厦门大学国际学院3+1+1留学项目

所属范围：中外合作培训项目——国内3年，国外1年本科，1年硕士

适用人群：①有升学硕士需求；②高考成绩达本科线或有一定英语基础（能达到入学要求）；③经济条件允许（国内至少6w/学年）④对国外大学要求不太高（也可自行申报）。

招生简章：

①学习模式及学位授予：学生在厦门大学学习3年，完成国内课程并达到国外大学入学要求后，可赴项目合作院校续本。学生达到国外大学要求，可取得国外大学学士学位。学生取得学士学位后，可自行选择申请国外大学继续攻读1或2年，获得硕士学位。

第1年（国内）:国内第一年将学习思政课及国际预科课程，强化英语和专业相关的基础课程；

第2-3年（国内）:按照课程大纲要求和评估标准学习思政课内容及SQA项目两年专业课课程。全部课程合格可获得SQA AD证书及厦门大学国际学院结业证书。

第4-5年（国外）：项目学生获得SQA AD证书并达到国外大学入学要求后，可赴项目合作院校续本；达到国外大学要求，可取得国外大学学士学位。取得学士学位后，可自行选择申请国外大学继续攻读1或2年，获得硕士学位。

备注：根据国外大学的要求，学生需雅思达到5.0分（单项不低于4.5分）才可进入第二年专业课学习，未达到要求的学生需继续英语课程的学习。

②成绩要求：

1.高考总分达本省本科线且英语单科成绩达90分（满分150分）；

2.或有效雅思成绩达4.5分。

3.其他条件者由学院统一组织入学考试，内容为英语科目的笔试和口试，择优录取。

③家庭经济：

项目费用分为国内和国外两部分。国内费用包括：项目学费每学年6万元人民币。住宿费：1200元/年（四人间,多退少补）；体检等费用参照厦门大学相应收费标准。国外费用包括学生在国外大学的学费及生活费用等，厦门大学不再收取任何费用。（注：国外学费具体参照学生出国当年该大学收费标准。）

*注：不含出国手续费，学生中途退学，学费概不退还。

④项目就读专业和国外院校：

就读专业：项目设有国际贸易与商务、国际金融、会计学、酒店管理、商务管理、市场营销、物流管理、计算机网络技术等专业。

国外院校：项目对接了英国、新加坡、美国、加拿大、澳大利亚等多个国家的50多所大学。学生完成国内课程后，达到国外大学要求，可灵活选择赴国外合作院校继续深造；本科毕业后可自行选择继续申请攻读硕士。

⑤新生上课地点：

厦门大学漳州校区（厦门湾南岸的漳州招商局经济技术开发区）

【进一步咨询】

厦门大学国际学院校园开放日将于7月17日14:30——17:30厦门大学漳州校区举行，学生和家长可拨打招生咨询电话：0596-6288108、6288878、6288879，提前预约参加。

此外，7月12日起，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”（第二阶段）已启动了。家长们若想进一步了解教育展详情，向英国高校提问，也可留言👇