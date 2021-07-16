广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻 党建　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

自测！留学的3个基本条件你达到了吗？想升硕要好好规划了！

2021-07-16 09:46 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　最近，大家都在焦心地等待录取结果。前几天，我们为大家介绍了录取结果公布后的多元升学路径——复读。今天，我们来聊聊另一种升学路径——出国留学。

　　■ 自测3个留学基本条件

　　1.升学需求：想出国，有升学规划，能评估项目国内外学位认证含金量。

　　2.学生自身条件：①英语成绩较好，或有意志好好练英语的；②能自律，有深造意愿并能行动起来；③有留学的想法。

　　3.家庭条件：要对项目所对应的学费有所预估。

　　■ 考上本科，仍觉得不理想，有2种升硕路径

　　1.考上国内名校，仍想出国升造，入学后可参与国际校际交流项目读硕博。（一般这类项目都由学校主办和背书，只对正规计划内学生开放。）

　　2.考上普通院校，毕业前申请国外硕士深造。

　　■ 考上专科，仍觉得不理想，有3种升硕路径

　　1.入学后，申请国外升本升硕项目。

　　2.入学后，考取国内专升本，之后再申请国外硕士升造。

　　3.选择计划外的中外合作培训类项目（比如：1+3，2+2，3+1，3+1+1等），这类项目优点是有强化英语和为出国准备的课程。要留意的是：①相应的费用也较高，要有心理准备；②种类繁杂，最好要选择有教育部留学服务中心（中留服）认证的项目。

　　■ 用三步快速了解中外合作项目

　　第一步，做好升学规划，尽早了解学校的这类留学项目。

　　第二步，进学校官网了解具体项目招生简章。（主办单位、学费、课程认证方式、学位证书、所选专业、认证机构、专业及国外学校情况、上课模式、退路等等）

　　第三步，有条件的最好实地考察和进一步咨询。

　　举个例子：

　　项目：厦门大学国际学院3+1+1留学项目

　　所属范围：中外合作培训项目——国内3年，国外1年本科，1年硕士

　　适用人群：①有升学硕士需求；②高考成绩达本科线或有一定英语基础（能达到入学要求）；③经济条件允许（国内至少6w/学年）④对国外大学要求不太高（也可自行申报）。

　　招生简章：

　　①学习模式及学位授予：学生在厦门大学学习3年，完成国内课程并达到国外大学入学要求后，可赴项目合作院校续本。学生达到国外大学要求，可取得国外大学学士学位。学生取得学士学位后，可自行选择申请国外大学继续攻读1或2年，获得硕士学位。

　　第1年（国内）:国内第一年将学习思政课及国际预科课程，强化英语和专业相关的基础课程；

　　第2-3年（国内）:按照课程大纲要求和评估标准学习思政课内容及SQA项目两年专业课课程。全部课程合格可获得SQA AD证书及厦门大学国际学院结业证书。

　　第4-5年（国外）：项目学生获得SQA AD证书并达到国外大学入学要求后，可赴项目合作院校续本；达到国外大学要求，可取得国外大学学士学位。取得学士学位后，可自行选择申请国外大学继续攻读1或2年，获得硕士学位。

　　备注：根据国外大学的要求，学生需雅思达到5.0分（单项不低于4.5分）才可进入第二年专业课学习，未达到要求的学生需继续英语课程的学习。

　　②成绩要求：

　　1.高考总分达本省本科线且英语单科成绩达90分（满分150分）；

　　2.或有效雅思成绩达4.5分。

　　3.其他条件者由学院统一组织入学考试，内容为英语科目的笔试和口试，择优录取。

　　③家庭经济：

　　项目费用分为国内和国外两部分。国内费用包括：项目学费每学年6万元人民币。住宿费：1200元/年（四人间,多退少补）；体检等费用参照厦门大学相应收费标准。国外费用包括学生在国外大学的学费及生活费用等，厦门大学不再收取任何费用。（注：国外学费具体参照学生出国当年该大学收费标准。）

　　*注：不含出国手续费，学生中途退学，学费概不退还。

　　④项目就读专业和国外院校：

　　就读专业：项目设有国际贸易与商务、国际金融、会计学、酒店管理、商务管理、市场营销、物流管理、计算机网络技术等专业。

　　国外院校：项目对接了英国、新加坡、美国、加拿大、澳大利亚等多个国家的50多所大学。学生完成国内课程后，达到国外大学要求，可灵活选择赴国外合作院校继续深造；本科毕业后可自行选择继续申请攻读硕士。

　　⑤新生上课地点：

　　厦门大学漳州校区（厦门湾南岸的漳州招商局经济技术开发区）

　　【进一步咨询】

　　厦门大学国际学院校园开放日将于7月17日14:30——17:30厦门大学漳州校区举行，学生和家长可拨打招生咨询电话：0596-6288108、6288878、6288879，提前预约参加。

　　此外，7月12日起，由南方网、南方+主办，英国文化教育协会协办，南方网教育频道承办的“2021英国高校网上教育展”（第二阶段）已启动了。家长们若想进一步了解教育展详情，向英国高校提问，也可留言👇

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第14期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235