暨大第十四期传媒领袖讲习班顺利开班

7月10日，暨南大学第十四期传媒领袖讲习班开班仪式在线举行。

7月10日，暨南大学第十四期传媒领袖讲习班开班仪式在线举行。暨南大学党委副书记孙彧、研究生院执行院长马民、新闻与传播学院名誉院长范以锦、传播与国家治理研究院名誉院长杨兴锋、新闻与传播学院院长支庭荣、新闻与传播学院党委书记刘涛、暨南大学出版社社长张晋升、传播与国家治理研究院院长杨先顺、新闻与传播学院副院长曾一果、新闻与传播学院党委副书记张建敏以及来自全国各地高校和新闻媒体行业的四百多名学员共同出席了开班仪式。

部分与会成员合影

支庭荣在开班仪式上回顾了传媒领袖讲习班的发展历程。他指出，自2008年首次举办以来，暨南大学传媒领袖讲习班已经走到第十四个年头。作为新闻与传播学院研究生培养四大品牌项目之一，十四年来，讲习班邀请了百余位来自学界、业界的大咖为数千名新闻传播学学生和媒体从业者授课，为学界与业界培养了大批优秀学员，受到众多新闻媒体的高度关注和学员的一致好评。

孙彧表示，暨南大学始终秉承“宏教泽而系侨情”的办学方针，积极贯彻“面向海外，面向港澳台”的办学方针，提升人才培养质量，培养更多符合新时代需要的创新型、复合型人才。他认为，讲习班作为暨南大学学术交流的王牌项目，在破除学界业界壁垒、搭建国际化新闻传播领域学术交流平台和推动新闻传播学科发展等方面做出了独特贡献。

马民表示，暨南大学和研究生院将会一如既往地支持讲习班的发展。他也期望国内外一流专家学者、未来的传媒领袖能够在热烈的对话与交流中，充分享受新闻与传播领域最新的研究成果，共同为立体化、多维度的传播格局贡献力量。

范以锦在致辞中认为，传媒领袖讲习班以“在云中”的方式，为体制内外的传媒人、不同院校学者、不同背景的同学提供了一个思想碰撞的平台。作为暨南大学研究生培养的重要品牌项目之一，传媒领袖讲习班多年始终秉承紧跟传媒前沿、培育传媒人才的理念，拓展全球化视野，以公益的方式，为全国新闻传播学学子和媒体从业人员搭建沟通平台，“一起站在时代的潮头浪尖，洞悉传媒的风云变幻。”

“感谢学校及学院给予同学们学习机会。通过参加讲习班，我在思想更新与思维拓展方面收获颇多”暨南大学新闻与传播学院20级博士生冯梦瑶代表全体学员发言，她提醒学员们应当充分利用讲习班的平台，与讲课学者、业界人士进行实时充分的交流，碰撞出更多思想的火花。

本期传媒领袖讲习班共邀请了24位海内外知名专家学者、业界精英前来授课，自7月10日起，聚焦国际传播、健康传播、视觉传播、媒介文化与实践等议题开展为期一周的讲座和交流。（通讯员 李伟苗）