暑期托管服务怎么做？广州市越秀区明确了

越秀区将在6个学区内设置东山实验小学、东山培正小学等11个授课点，按照自愿报名原则，自7月19日起开展暑期托管服务。

日前，广州市教育局发布《关于做好小学生暑假托管服务工作的通知》。托管服务内容有哪些？收费标准如何？7月14日，记者从广州市越秀区教育局获悉，越秀区将在6个学区内设置东山实验小学、东山培正小学等11个授课点，按照自愿报名原则，自7月19日起开展暑期托管服务。

在哪里上课？

全区共设11个授课点

越秀区暑期托管服务坚持“四个全覆盖”和“四条原则”，促进学生全面健康发展，有效减轻家长负担。四个全覆盖包括校内校外全覆盖、所有小学全覆盖、五育并举课程全覆盖、基本托管与素质拓展全覆盖；四条原则为自愿参与、公益普惠、共建共享、公开透明。

学区暑假托管服务采用“6+1”社区少年宫模式，“6”即6个小学学区根据实际选取1—3个授课点，打破校际边界，面向本学区一至五年级学生开放，参照区少年宫课程体系，由学生和家长自愿报名参加。“1”即区少年宫（东西两校区），从原来暑期开一期课程增设至开两期课程面向社会报名，与6个学区学校实行暑期托管时间适当错开。

何时开展？

7月19日开始

越秀区暑期托管第一期：2021年7月19日—7月23日，7月26日—7月30日（共10天）；第二期：2021年8月2日—8月6日，8月9日—8月13日（共10天）。

每天托管时间分为4段：上午8:30—10:00、上午10:15—11:45、下午2:30—4:00、下午4:15—5：45。以上4个时间段学生和家长可根据实际情况，自愿申请参加其中1个或多个时间段。

各学区授课点由第三方服务机构实行服务性收费，标准略低于区少年宫，以基本托管10元/1.5小时、素质拓展50元/1.5小时（不含材料费）为标准进行收费，并向社会公示。对家庭经济困难学生免收相应费用。

上什么课？

基本托管与素质拓展

托管内容主要分基本托管与素质拓展两大类别，各学区课程具体内容、上课时间、授课点、报名方式由各学区商定公告学生和家长。

“基本托管”包括哪些内容？在校园内为学生提供学习和运动场所，同学们可以开展自主学习、兴趣阅读和围绕爱国主义、安全意识、感恩教育等视听教育和安全前提下的体育运动等，由老师带班管理，确保各种学习活动安全有序。基本托管可安排教师答疑，但不得将其作为学校教学的延伸，不得组织或变相组织学生进行集体教学或补课。

“素质拓展”包括哪些内容？包括体育、美育、劳育类优质教育服务，还有学校组织的社会实践类参观学习或高水平团队训练等活动。

有何优势？

为确有看护困难的家庭解难题

越秀区教育局介绍，该区暑期托管服务主要优势包括：

优资源，广覆盖。集约型试行暑期托管服务，充分发挥学区辐射作用，实现优质教育资源高效配置，以点带面惠及全区学生，最短时间内做到校校参与、人人知晓。

优课程，保质量。由各学区学校和富有经验的第三方服务机构共同提供基本托管与各类素质拓展课程，尽可能满足学生和家长多方面的需求。

优均衡，显特色。各学区通过暑期托管服务工作，加深横向了解交流，各校的校园文化、特色课程得到彰显，师生进一步树立“学区人”的观念，助推学区内紧密共建，实现优质均衡。

优成长，惠民生。基本托管和素质拓展相结合，精心设计服务课程，既有学习锻炼劳动，又有研学实践体验，还有深入生活认识社会，让孩子们在学区中学、在学区中游、在学区中玩、在学区中悟，放一个安全、快乐、有意义的暑假，为他们成长强基固本；同时为确有看护困难的家庭解难题，以实际行动解决人民群众“急难愁盼”的堵心事，减轻家长负担。

链接：广州越秀区家长已收到通知

广州市越秀区东风东路小学一名家长收到的通知显示，在越秀区东风东路小学天伦校区，面向越秀区第三学区9间小学（包括东风东路小学、农林下路小学、育才学校、水荫路小学、执信南路小学、豪贤路小学、中山三路小学、先烈中路小学、雅荷塘小学），为一至五年级学生提供暑期托管服务，优先满足双职工家庭需求。

暑期托管坚持自愿和就近原则，由学生家长自主自愿报名、就近参加。服务内容包括基本托管服务和素质拓展服务，不进行学科补课和集体上新课。实施体艺科技类兴趣课程、社团活动和综合实践等，进一步增强学生综合素质。

该通知明确，越秀区第三学区商定由各学校和第三方机构（广州市越秀区灵动青少年体育俱乐部）面向本学区内小学一至五年级学生提供暑假托管服务。统一课程包括素养课程，开设体育、科技、艺术、劳动、德育，每一类课程有不同学习内容；此外还有基本托管。课程自由选择。

托管时间分两个时段，每一时段为期两周共10天（周六、日休息）。第一时段为7月19日至7月23日、7月26日至7月30日；第二时段为8月2日至8月6日、8月9日至8月13日，每一时段学习课程内容相同，两时段的交费标准相同。家长根据孩子兴趣爱好和家庭实际，可任意报名上其中一个时段（一个时段为10天），也可以同报两个时段。

每一天上课时间分为四段，上下午各两段。上午为8:30—10:00，10:15—11:45，下午为14:30—16:00，16:15—17:45。

《通知》明确，中午不开设午饭午休服务，家长做好接送安排；学生进入校园时要佩戴好口罩；请参与的学生回校托管期间注意文明有礼、安全。

通知提醒，如课程需要购买材料，开班前老师会向家长发送材料清单，家长可自行购买，也可以向老师申请团购；以自愿报名为原则，开课后不予退费；费用已包含学费、意外保险、教材费；少于20人报名项目原则上不开班，可转班或退费。

【记者】马立敏 钟哲