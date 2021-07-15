广东高考教师专项和卫生专项正式投档

14日，提前批本科教师专项计划、卫生专项计划相继开始投档录取，其中教师专项计划共投出考生950人，录取940人，卫生专项计划共投出考生1122人。

7月13日，广东省提前批非军检院校录取工作顺利结束，共录取992人。除个别院校因考生填报专业不服从被退档产生缺额计划外，其他院校均已顺利完成招生计划。14日，提前批本科教师专项计划、卫生专项计划相继开始投档录取，其中教师专项计划共投出考生950人，录取940人，卫生专项计划共投出考生1122人。

今年我省提前批本科教师专项计划和卫生专项计划实行平行志愿，均设10个院校专业组，一个定向点为一个院校专业组，进一步降低考生填报风险，增加考生被录取机会。从投档情况来看，提前批本科教师专项计划和卫生专项计划所有院校第一次投档均满档，考生填报志愿情况总体均衡，院校生源良好。

提前批本科教师专项计划普通类（历史）最低投档分为505分，普通类（物理）最低投档分为504分。部分院校投档分远超教师专项计划录取最低分数线，如华南师范大学院校专业组普通类（历史）最低投档分为549分、普通类（物理）最低投档分为554分；广州大学院校专业组普通类（历史）最低投档分为553分，普通类（物理）最低投档分为563分。

提前批本科卫生专项计划普通类（历史）最低投档分为537分，普通类（物理）最低投档分为501分。部分高校生源火爆，如广州中医药大学、汕头大学医学院，院校专业组投档分较高。

根据招生录取工作日程安排，提前批本科卫生专项计划将于15日结束，紧接着未完成计划的提前批本科院校将进行志愿征集。提前批独立设置艺术类院校统考合格类别录取工作于14日结束，同时开始提前批独立设置艺术类院校艺术校考的投档录取工作。

（广东省教育考试院）