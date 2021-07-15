广州中考体育：“国测”3年均参加得10分，2023年起必须选球类

体育素质综合评价方面，体育素质综合评价成绩=体育课成绩+《国家学生体质健康标准》成绩+体育综合知识测试成绩。

7月13日，广州市教育局发布《广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见》（简称《意见》）。学生应在七、八、九年级参加《国家学生体质健康标准》测试，3年均不参加测试不得分，有1年参加测试得3分，有2年参加测试得6分，有3年参加测试得10分。当年已办理免予执行《国家学生体质健康标准》的学生，按当年已参加测试计算得分。

2023年开始球类项目须任选一项

《意见》明确，广州中考体育考试总分为70分，由统一考试和体育素质综合评价两个部分组成，其中统一考试50分，体育素质综合评价20分，计入考生学业考试总成绩。其中，体育素质综合评价成绩=体育课成绩（6分）+《国家学生体质健康标准》成绩（10分）+体育综合知识测试成绩（4分）。

统一考试如何实施？2021年至2022年实施方案中，普通考生须参加以下两类项目的考试，统一考试成绩=一类考试项目成绩+二类考试项目1成绩+二类考试项目2成绩。其中，一类考试项目（20分），有中长跑800米（女）或1000米（男），100米游泳，考生在两个项目中任选一项参加考试，该考试项目成绩按照广州市初中学业水平考试体育与健康考试统一考试评分标准得分×20%计算；二类考试项目（30分），有跳类包括立定跳远、三级蛙跳、一分钟跳绳，投掷类包括投掷实心球、推铅球，球类包括足球、篮球、排球。考生在八个项目中任选两项参加考试（注：每类别最多只能选择一项）。该考试项目成绩按照评分标准得分×15%。

2023年开始，统一考试实施方案有所变化。普通考生须参加以下三类项目的考试，统一考试成绩=一类考试项目成绩+二类考试项目成绩+三类考试项目成绩。其中，一类考试项目（20分），有中长跑800米（女）或1000米（男），100米游泳，考生在两个项目中任选一项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分×20%计算；二类考试项目（15分），有立定跳远、三级蛙跳、一分钟跳绳、投掷实心球、推铅球，考生在五个项目中任选一项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分×15%；三类考试项目（15分），有足球、篮球、排球，考生在三个项目中任选一项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分×15%。

每年4月安排统一考试

体育素质综合评价方面，体育素质综合评价成绩=体育课成绩+《国家学生体质健康标准》成绩+体育综合知识测试成绩。

其中，体育课成绩（6分）。七、八、九年级体育课满分均为2分。每学年体育课成绩按广州市义务教育阶段体育与健康学业质量评价标准进行考核，优秀为2分、良好为1.5分、及格为1分、不及格为0.5分。

《国家学生体质健康标准》成绩（10分）。学生应在七、八、九年级参加《国家学生体质健康标准》测试，3年均不参加测试不得分，有1年参加测试得3分，有2年参加测试得6分，有3年参加测试得10分。当年已办理免予执行《国家学生体质健康标准》的学生，按当年已参加测试计算得分。

体育综合知识测试成绩（4分）。体育综合知识测试共40道单选题，每题0.1分。在八年级学年学期末和其他科目期末考试一并进行，考试内容为体育与健康通识知识。

统一考试考点方面，各区教育局设立1-2个定点考点，组织本地区初中毕业生进行统一体育考试，考点要求有400米橡胶跑道田径场。特殊体育考试考点由市教育局统一设立。统一考试安排在每年4月，缓考安排在5月。

【记者】马立敏