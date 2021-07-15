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提供午餐午休！广州天河小学生可参加暑期托管

2021-07-15 09:43 来源：南方plus
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　　日前，广州市教育局发布《关于做好小学生暑假托管服务工作的通知》。7月15日，记者从广州市天河区教育局获悉，天河区选择了5间场地充裕、硬件条件较好的小学于7月19日起试点开展暑期托管服务。基本托管+素质拓展的课程收费标准为80元/天。

　　每班约30-40人

　　5间试点学校包括四海小学、龙洞小学、五山小学、华融小学、天府路小学。

　　服务时间方面，第一期为2021年7月19日—7月23日，7月26日—7月30日（共10天）；第二期为2021年8月2日—8月6日，8月9日—8月13日（共10天）。

　　家长可根据实际情况，自愿申请参加其中一期，或两期都参加。服务时间为工作日上午8：30至下午17:30，分五个时段共计9个小时，其中包含了午餐午休，午餐由集体配餐公司提供。

　　服务对象方面，面向片区内学校的1-5年级的在读学生，试点学校本校学生中的双职工家庭学生优先。

　　班级规模方面，5个试点学校，依摸查的需求情况开班，每班30-40人，每班3-4名教师。

　　基本收费方面，基本托管+素质拓展的课程收费标准为80元/天（9小时）。

　　“普惠托管+个性化课程”结合

　　天河区教育局相关负责人介绍，天河区暑期托管有三个特点。

　　全天服务，为家长解忧。服务时间从工作日的8:30到17:30，分五个时段共计9个小时，其中包含了午餐午休，午餐由集体配餐公司提供。解决了家长尤其是双职工家庭的暑假带娃难题，做优服务，保障暑期托管社会认可、家长放心、学生开心。真正方便、帮助到有需要的人。

　　品质课程，促学生成长。突出托管本质属性，将基本托管和素质拓展整合成一日优选课程，主要形式为“普惠托管+个性化课程”结合，包含了基本托管和体育/艺术/科普/非物质文化遗产传承教育等优质教育服务，动静结合。试点学校在发动教师志愿者、社区志愿者参与托管服务外，还引入有资质、有经验的第三方机构合作开展暑期托管服务，提升暑期托管品质，杜绝组织集体补课、讲授新课，让托管叫好又叫座。

　　教师踊跃，为托管护航。试点学校教师们积极报名，踊跃参加暑期校内托管工作。各托管班将由校内教师担任班主任，引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期，助力学生健康成长，为暑期托管工作护航。

　　暑期托管坚持四项原则，包括自愿参与原则、公益普惠原则、共建共享原则、公开透明原则。

　　天河区教育局相关负责人介绍，天河作为校内课后托管的先行先试区，更加精细化和更加人性化的课后服务深得家长和孩子们的喜欢。到目前为止，天河区内63所公办小学（含九年一贯制学校小学部）,已全部实施了校内课后服务，参加学生共62514名，占全区公办小学学生的78%；提供下午课后托管服务的学校有62所（区特殊教育学校没有提供），参加学生共47147名，参加率达72%；同时开展基本托管和个性发展服务的学校55所。校内课后服务提供了形式多样、丰富多彩的社团活动，有效培养了孩子的兴趣爱好，增强了学生对学校的认同感与归属感，也有效缓解了家长“三点半”难题，减少了家长和孩子对校外培训的被动需求和依赖。

　　【记者】马立敏

　　【通讯员】胡勇

编辑： 罗予岐

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