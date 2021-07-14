番禺19日在22所学校试点暑期校内托管，午餐午休都有

为满足广大家长需求，解决假期学生看护问题，番禺区教育局根据教育部、省教育厅的精神和市教育局的统一部署，积极探索创新，将于7月19日起试点开展面向小学1-5年级学生的暑期校内托管服务。

7月13日晚，南都记者从广州市番禺区教育局官方微信获悉，为满足广大家长需求，解决假期学生看护问题，番禺区教育局根据教育部、省教育厅的精神和市教育局的统一部署，积极探索创新，将于7月19日起试点开展面向小学1-5年级学生的暑期校内托管服务。

试点学校——在哪里？

各片区至少安排2所公办小学试点开展暑期校内课后服务，目前，番禺区8个片区共22所公办小学已报名参与试点工作，具体学校名单详见下图：

服务时间——在何时？

暑期校内托管服务于2021年7月19日至8月20日（不含周末）分两期开展。第一期7月19日-8月3日，第二期8月5日-8月20日。

服务时间为工作日上午8：30时至下午18:00时止，其中分三个时段（上午时段：8：30时-12:00时；午托时段：12：00时-14:30时；下午时段：14：30时-18:00时）实施，家长可根据实际情况，自愿申请参加其中一个或多个时间段。

服务对象——哪些孩子可以参加？

试点学校服务对象为学校所在片区的小学1-5年级学生，试点学校本校在读学生优先。

服务内容和收费——孩子们做什么？

暑期托管服务主要面向确有需求的家庭和学生，服务内容综合考虑各类需求而设置：一是普惠型基本托管服务，由教师带班，学生自主作业、自主阅读，或安排阅读指导、综合实践、趣味性集体活动等，不组织集体补课、讲授新课。二是素质教育综合服务，主要形式为“普惠托管+个性化课程”结合，即包含了基本托管和体育/艺术/科普/非物质文化遗产传承教育等优质教育服务。三是午托服务，即“午休+午餐”。

考虑成本合理分担，由学校提供场地，对志愿参与的教师给予适当补助。普惠型基本托管、午休服务收费标准按10元/生/时段（3-4小时）。素质教育综合服务收费、个性化课程收费标准原则上不超过市场价格一半。由学校提供的午餐收费项目按照价格主管部门管理规定执行，由集体配餐公司提供的午餐收费按实收取，原则上不超过16元/生/餐。

以12天(工作日)为一期自愿报名参加，中途不请假，对家庭困难学生免收普惠型基本托管费用。

怎么报名？

充分利用现有的“智慧托管”“课后通”两个课后服务平台开展线上报名，家长可按照以往做法通过平台实现线上选择班次报名。各试点的具体安排将于7月14日（星期三）公布，7月15日（星期四）开始报名，报名结束时间以服务平台公布为准。请学生家长留意学校通知和孩子在读学校辖区对应服务平台发布的详细信息。

为进一步回应家长群众对学生假期看护的需求，同时统筹合理安排教师志愿参与托管服务的时间，减轻工作压力，保障教师暑假必要的休息和教研培训时间，番禺区暑期校内课后服务将打破服务对象、服务人员的校际局限，一是有需求的1-5年级学生均可根据所在片区试点学校的托管服务内容进行报名，当某项服务报名人数多于学位数时，再以报名先后原则确定服务对象；二是由各教育指导中心统筹，辖区内教师可志愿参与试点学校的暑期校内课后服务工作。

除了第一批22所试点学校提供服务外，番禺区还将根据需求情况和实际效果，及时调整和完善服务方案。同时，大力鼓励有条件的区域积极拓宽资源渠道，包括由区星海青少年宫开设的暑期课程、区工商职业技术学校(社区学院)和各镇街社区学校开设面向中小学生的暑期素质教育兴趣班等等，并积极吸纳大学生志愿者、社会专业人士等参与学校托管服务。

一直以来，番禺区教育局以办人民满意教育为宗旨，积极践行“上品教化”理念,不断开拓创新，自2018年9月全面实施中小学校内课后服务工作。目前，番禺区每天参与校内课后服务学生达8万人次；5家配餐企业为95所学校约1.5万名学生配送午餐。2020年9月启动第一期“舒适午休”学校示范点项目，已完成示范点打造学校13所，改造午休场室29个，投放午休床1600张。在政府、学校、社会各界共同努力下，番禺区双职工家庭孩子的“午餐午托”和“四点半”难题得到有效缓解，学生综合素质水平进一步提升。