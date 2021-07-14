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我省2021年普通高考提前批非军检正式投档

2021-07-14 09:35 来源：南方网
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　　7月11日，我省提前批空军招飞院校、军检院校录取工作顺利结束，共录取2587人。除个别军检院校因为生源不足产生缺额须征集志愿外，其他院校都顺利完成招生计划。12日，提前批非军检院校开始投档录取，共投出考生1031人，其中，普通类（历史）共投出355人，普通类（物理）共投出676人。

　　从投档情况看，今年非军检院校依然实行平行志愿投档，在志愿设置方面，设20个院校专业组平行志愿，进一步增加考生被录取机会，考生填报志愿踊跃，生源情况持续向好，全部院校第一次投档均满档。

　　从投档分数看，除招收航海类专业的部分院校外，其他院校投档分远超本科院校批次录取最低分数线，知名高水平大学依然受到考生“追捧”，如北京大学院校专业组普通类（历史）、普通类（物理）投档线分别为649分、683分；清华大学院校专业组普通类（物理）投档线为 676分；中国人民大学院校专业组普通类（历史）最低投档线线为642分、普通类（物理）投档线为666分。

　　从院校专业组看，往年的“热门”专业，今年热度不减，招收小语种高校生源“火爆”，个别“偏门”外语小语种也受到考生青睐，投档分普遍较高。

　　根据招生录取工作日程安排，艺术类提前批“统考+校考”和提前批非军检院校录取于13日结束，紧接着将进行提前批教师专项计划、提前批本科卫生专项计划及艺术类提前批“统考合格”的投档录取。

　　(广东省教育考试院)

编辑： 罗予岐

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