纠结要不要复读？别急！先要考虑这几点！

无论录取结果好还是坏，只要孩子用心，总会有出路的。

随着广东高考投档录取进程的推进，有家长已收到提前批次的录取结果，有家长仍在焦虑中渡过。“新高考第一年，我能不能顺利被录取？”“录取结果不满意，怎么办？”......

无论录取结果好还是坏，只要孩子用心，总会有出路的。今天起，我们为大家详细介绍录取结果公布后的多元升学路径。

高考没考好怎么办？——考虑3种路径

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日前，卓越教育中高考学校老师、卓越教育创新研究院院长黄毅东做客“南方青春高考季-2021年广东高考招生咨询会”演播室为大家介绍了高考没考好，其实有3种路径可以选择：↓↓

“我适合复读吗？” ——判别3种情况

通常三种情况下，考生会选择“复读”：

1.高考发挥失常，这次仍然没录取到理想学校和专业。

2.志愿填报失误，未录上理想的学校和专业（被提前批次录取了但仍不喜欢）， 甚至因滑档退档而未被录取。

3.考生已做好高三再次备战的心态，从改变自己开始。

大部分高三生将于8月1日开学， 想复读的现在就要做决定了！

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“我想复读”——考生要调整3方面心态

1.要有不达目标不罢休的决心才行;

2.需要做好心里准备，复读是一年，不是一天，是一个长期作战的过程。

3.有复读的念头，就一定是有对过去自己的表现不够满意的地方，选择复读，就需要深剖析自己，真正的认识自己，想办法去改变自己的行为习惯。要知道，复读一年，需要承担来自各方面的压力，试问自己：是否能承受得住，会不会中途放弃?

“我想复读”——家长要做足3点准备

1.深度沟通：决定前，与孩子做一次深度沟通，客观分析孩子的现状；

2.共同分担：做好孩子必需的后勤保障，与孩子一起分担任务，但也不需要过度紧张；

3.共创氛围：营造一个轻松愉悦的家庭环境，孩子回到家里，尽量不要对孩子的学习造成干扰，最好就说保持常态。

记者|柯丹洁

出品|南方青春高考季