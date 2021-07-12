探访非遗传承人，“大师艺术课”展示木版年画的发展与未来

一起发现文化艺术的独特魅力，感受不同艺术的熏陶美育。

7月9日，随着黄埔书院工作人员深入探访佛山木版年画冯氏世家，“大师艺术课”系列公益分享活动第二期成功开展。本次活动邀请首批国家级非物质文化遗产项目“佛山木版年画”省级代表性传承人、佛山木版年画第28代传承人冯锦强先生作为主讲嘉宾，展示分享木版年画的发展与未来。

活动中，冯锦强先生讲述了佛山木版年画的历史传承与坚守。始于宋元、盛于明清和民国早期，佛山木版年画经历过作坊200余家、从业近万人的兴盛时期。冯氏家族从明代开始经营木版年画，其中清末开始参与的后起之秀冯标、冯均、冯炳棠、冯锦强一支，他们的“冯氏佛山木版年画”是目前佛山唯一保留下来的木版年画生产作坊。一百多年来，冯氏这支四代传人克服重重困难，只为坚守传统手艺的根、传承优秀文化的本。冯锦强先生说，在上个世纪八十年代，人们热衷于下海经商，有大量的创业机会。但是他的父亲，第一批国家级非物质文化遗产传承人冯炳棠先生，因为他祖父临过世时一句嘱托，便放弃了许多经商机会，毅然决然地投身于传承木版年画。“我的祖父和父亲为佛山木版年画的传承做出巨大贡献，他们的精神鼓舞、激励着我，让我有了将佛山木版年画继续传承下去的责任感与使命感！”

谈到佛山木版年画的传承发展，冯锦强先生说道，他在从业的过去二十多年，有过成功，更有非常多失败的案例，期间在不断地成长，不断地调整方向。2014年，他做了一个比较大的挑战，开办木版年画主题概念馆，然而经验不足导致概念馆很快就关停。冯锦强先生意识到，想要更好地传承木版年画，不能只是单纯地坚持传承手艺，还需要传承中创新求变，结合实际生活、时代特色创新发展，甚至需要民间手艺匠人、各个非遗项目的传承人们彼此“抱在一起”，汇聚形成合力、激发文化活力，共同发展！与此同时，冯锦强先生在佛山木版年画的地域性特色上也在不断寻求突破。他说：“如今的佛山木版年画更多是岭南的风格特色，如何与不同地区的元素和习俗相结合以让更多的人接受，如何将人物的色彩与构图不断地进行创新设计，需要进一步努力！”

未来木版年画将会如何发展？冯锦强先生热切希望木版年画可以发挥出更大的价值意义，他也为此而努力践行着。他于2017年参与筹划开拍关于木版年画题材的电影，同时也将联合其他国家级非遗项目的传承人，努力将他们的文化艺术传承故事也拍成电影，做成系列，让大家通过电影来了解我们的传统文化，提升我们的民族自信与文化自信。冯锦强先生继续说道：“现在国家和相关部门对于文化越来越重视，对于传承人们的保护政策也在不断加强。我们民间有力量，国家有政策，相信文化强国在未来几年内会迎来一个爆发期。我们对文化的传承和延伸是充满信心的！”

在分享中，冯锦强先生不仅详细讲解分享了木版年画的工艺特色，还现场实操展示佛山木版年画是如何制作出来的。从设计选材、雕版、套印、开相、描金、填丹、飞边到装裱等环节，无不体现着民间手艺人的匠心追求。短短一个小时的分享，既深感文化传承发展的不易，也感触文化艺术匠人坚守传承的责任感。

据了解，“大师艺术课”系列公益分享活动正在持续开展中，邀请文化艺术名家作为分享嘉宾，包括作家、书法美术家、声乐歌唱家、戏曲艺术家、话剧艺术家、全国金话筒主持人、动漫艺术家、非遗项目传承人等。期待通过系列公益分享活动的开展，让更多市民朋友，尤其广大青少年，一起发现文化艺术的独特魅力，感受不同艺术的熏陶美育，追求更有品味的美好人生，共同助力祖国精神文明建设与时代健康发展。该活动由广州市文学艺术界联合会指导，广州文艺志愿者协会主办，广州黄埔书院承办，并由广东省唯品会慈善基金会提供支持。（通讯员 温碧瑞）